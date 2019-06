vor 42 Min.

Satanszwerge suchen im Roxy neue Opfer

Wir verlosen Karten für Live-Hörspiel

Die Insel Sylt birgt ein schreckliches Geheimnis. Jahrhundertelang ruhte es unter dem Sand, geriet in Vergessenheit. Doch der mysteriöse Tod eines Insulaners bringt den Syltern die Erkenntnis: Das Böse ist wieder da – und es hat einiges nachzuholen. In dem John-Sinclair-Groschenroman „Die Satanszwerge von Sylt“ müssen Geisterjäger John Sinclair und sein Kollege Suko alle Kräfte mobilisieren, um dem teuflischen Gegner Einhalt zu gebieten. Noch irrwitziger und trashiger ist die Geschichte als Live-Hörspiel, dargeboten vom Ensemble „Die wortreichen Sieben“ um Schauspieler Fabian Gröver und Musiktheater-Dramaturg Benjamin Künzel vom Theater Ulm. Nachdem die ersten Vorstellungen im Roxy-Labor schnell ausverkauft waren, sind nun drei weitere geplant – am Samstag, 8. Juni, am Dienstag, 11. Juni und am Dienstag, 18. Juni, jeweils um 20 Uhr.

Für NUZ-Leser gibt es sogar die Chance, kostenlos in den Genuss des Horrorspaßes zu kommen: Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Vorstellung am Samstag, 8. Juni. Wer gewinnen will, schreibt eine Mail mit dem Betreff „Satanszwerge“ an gewinnspiel@nuz.de, Einsendeschluss ist morgen, Freitag, um 10 Uhr. Wichtig: Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben.

Die Gewinner werden von uns informiert. Für alle anderen gibt es Karten für die drei Termine auf roxy.ulm.de oder an der jeweiligen Abendkasse. (az)

