Schießen ohne Männer: Feuer frei für Frauen

Plus Jägerinnen genießen es, mal ganz ohne männliche Kommentare im Schießkino üben zu können

„Übung macht den Meister“, so war der Trainingstag des Jägerinnenforums Schwaben überschrieben, wobei das Wort „Meisterin“ sicherlich treffender gewesen wäre: Im Jagdkino Wallenhausen übten dabei 15 Jägerinnen ganz unter sich. Sie genossen es, mal ohne die nicht immer netten Kommentare männlicher Kollegen ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Das Gewehr im Anschlag, steht Annemarie Kern am Schießstand und zielt konzentriert auf ein Wildschwein-Duo, das sich rasch von rechts nach links bewegt – freilich auf der Leinwand. Zwei krachende Schüsse später zeigen rote Markierungen auf der Oberfläche, dass die Jägerin zwei Blattschüsse abgegeben hat, ziemlich genau platziert im Bereich des Schulterblattes. Im Ernstfall ein sofort tödlicher Treffer.

Jägerinnen genießen manchmal einfach den Anblick der Tiere

„Auf bewegliche Ziele zu schießen, braucht viel Übung“, sagt Paula Wölfle, Vorsitzende des Jägerinnenforums Schwaben, „man muss genau wissen, wie weit man vorhalten muss, um zu treffen.“ Und sie zitiert ein wichtiges Jagdprinzip: „Nur ein guter Schuss ist waidgerechtes Jagen.“ Genau das soll an diesem Trainingstag geübt werden, unter möglichst realistischen Bedingungen, und dafür ist das Wallenhausener Jagdkino gut geeignet. Denn das Training hier habe den großen Vorteil, mit der eigenen Waffe schießen zu können, so Agnieszka Marka, die mit ihrem Mann Rainer das Schießkino betreibt und selbst leidenschaftliche Jägerin ist. Aufgefangen wird die Munition hier in einer Sandschicht, in der die Projektile stecken bleiben. Das Schießen auf bewegte Ziele werde vor allem bei Drückjagden auf Schwarzwild gebraucht, die im Moment Hochsaison haben, erzählt Marka.

Doch sie schätzt an diesem Hobby auch die Erlebnisse in der Natur, „manchmal genießt man einfach nur den Anblick der Tiere“. Ähnlich sieht es auch Isabelle Vollmann-Schipper aus Mindelaltheim. „Es ist zu einer Passion geworden, Hege, Pflege und Jagd sind etwas unheimlich Schönes“, sagt sie, bevor sie an den Schießstand tritt.

Frauen sind beim Jagen noch in der Minderheit

Jägerinnen anzusprechen, die sonst vielleicht gar nicht in einem Jagdkino üben würden, war eines der Ziele der Veranstaltung, berichtet Mitorganisatorin Annemarie Kern vom Jägerinnenforum Schwaben. Denn das Training kann in einer reinen Frauengruppe leichter fallen, neunmalkluge Kommentare etwa gibt es da nicht. Zwar würden die Jägerinnen heute längst nicht mehr so belächelt wie vor Jahrzehnten, erzählt Anja Kratzer aus Welden, die eigentlich durch ihren Jagdhund zur Jägerei kam. Doch nach wie vor sind Frauen beim Jagen in der Minderheit. „Aber die Anzahl der Frauen wächst“, erzählt die Illertisserin Martina Bauer.

Tatsächlich ließ der Bayerische Jagdverband BJV im vergangenen Jahr einen deutlich gestiegenen Frauenanteil verlauten: In Bayern gebe es rund 7000 Waidfrauen, das sind immerhin 16 Prozent der gesamten Jägerschaft. Vor 30 Jahren waren es nur halb so viele.

Im Verband haben sich die Damen in Jägerinnenforen organisiert, die übers ganze Jahr hinweg Veranstaltungen anbieten. Sie reichen von Aus- und Fortbildung über Pflanzaktionen und Unterricht für Kinder bis zu Jagdveranstaltungen. Die Passion für Wald und Jagd teilen die Frauen meist mit ihren Partnern, schließlich verbringen die Familien große Teile ihrer Freizeit im Wald. „Und viele von uns gehören zu den Kochtopfjägerinnen“, merkt Annemarie Kern an, das Wildfleisch wird vollständig verwertet.

„Wenn man im Wald sitzt, ist die Welt in Ordnung“, findet Rainer Marka, Kinobetreiber und Jagdlehrer, der als Mann heute ausnahmsweise zu den Exoten im Haus gehört. Ebenso wie Mitarbeiter Fritz Junginger, der per Computer steuert, welche Jagdszenen gerade laufen.

Die nächsten Veranstaltungen für Jägerinnen hat Initiatorin Annemarie Kern schon in Planung. Unter anderem soll es da um die Sicherheit gehen. Sich nachts allein im Wald zu bewegen, wenn auch mit Waffe, ist gerade auch für Frauen ein Risiko. Schließlich legen es manche Räuber gerade darauf an, sich eine Schusswaffe anzueignen und glauben, bei einer Frau leichtes Spiel zu haben, so Kern. Die Vorsicht geht also immer mit auf die Pirsch.

