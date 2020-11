vor 49 Min.

Schnelles Internet: So kommt der Ausbau in Neu-Ulm und Ulm voran

Plus Die Stadtwerke starten den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes im Gewerbegebiet an der B10. Und auch in Ulm investieren sie kräftig.

Von Michael Ruddigkeit

Das Industriegebiet Donautal machte den Anfang, jetzt geht es auf bayerischer Seite weiter: Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) investieren bis 2024 etwa 30 Millionen Euro in den Ausbau schneller Kommunikationsleitungen in der Doppelstadt. Profitieren sollen davon zunächst vor allem Unternehmen. In Neu-Ulm wird das Glasfasernetz deshalb als Erstes in den Gewerbegebieten Schwaighofen und Otto-Renner-Straße ausgebaut.

In einer Videokonferenz informierten SWU-Chef Klaus Eder und Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger über die Ausbaupläne. „Im Frühjahr 2021 beginnen wir im Gewerbegebiet südlich der B10“, erläuterte Eder. Das ist der Bereich rund um die Otto-Renner-Straße. Nördlich der Europastraße geht es dann im Jahr 2022 los.

Der Verkehr im Industriegebiet in Neu-Ulm soll möglichst ungestört fließen

Gebaut wird das Glasfasernetz von der Stadtwerke-Tochter SWU Netze. Die Leitungen werden in kleinen Bauabschnitten von 50 bis 150 Metern fast durchgängig unter den Gehwegen verlegt. „Dadurch ist sicher gestellt, dass der Verkehr auch während der Verlegearbeiten ohne größere Beeinträchtigungen weiter fließt. Das gilt insbesondere auch für den Schwerlastverkehr“, so Projektleiter Hans-Peter Peschl. Insgesamt werden in den Neu-Ulmer Industriegebieten knapp 26 Kilometer Glasfaser in allen Straßenzügen verlegt. Laut SWU lassen sich über die mehr als 660 potenziellen Hausanschlüsse etwa 1500 Büro- und Gewerbeeinheiten anbinden. Die südlich der Europastraße gelegenen Unternehmen können sich bis 31. Januar 2021 einen kostenlosen Hausanschluss sichern. Im Donautal, wo das Netz bereits verlegt ist, liegt die Anschlussquote nach Angaben von Klaus Eder bei etwa zwei Dritteln der Liegenschaften.

Die Stadt Neu-Ulm ist beim Modellprojekt "Smart Cities" dabei

Digitalisierung spiele für Neu-Ulm in verschiedenen Bereichen eine große Rolle, etwa Handel, Gesundheit, Bildung, Verwaltung und Mobilität, sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Die Stadt habe erst kürzlich als eine von zwölf Kommunen den Zuschlag für das Modellprojekt „Smart Cities – Smart Regions“ erhalten. Dieses umfasse drei Schwerpunkte: Nachhaltige Stadtentwicklung, etwa mit dem Vorzeigeprojekt „Wohnen am Illerpark“ im Neu-Ulmer Süden. Soziale smarte Stadt, beispielsweise mit den Bereichen digitale Bildung, kulturelle Teilhabe und Telemedizin. Sowie smarte dörfliche Strukturen, bei denen es unter anderem um die Nahversorgung gehe. „Für all das ist der Glasfaserausbau die Grundlage und aus unserer Sicht eine absolute Notwendigkeit“, betonte Albsteiger. „Nur, wenn wir ein solches Netz vorhalten können, bleiben wir und auch unsere Unternehmen wettbewerbsfähig.“

Die SWU investieren fünf bis sieben Millionen Euro in Neu-Ulm

Der Schwerpunkt wird zunächst auf den Anschluss von Firmen gelegt, weil nach Auffassung der Städte Ulm und Neu-Ulm der Bedarf nach schnellem Internet dort am größten ist – Stichwort „Industrie 4.0“. „Glasfasernetze sind Netze der Daseinsvorsorge“, sagte SWU-Chef Klaus Eder. „Deshalb bauen wir sie seit zwei Jahren flächendeckend aus.“ Auch in den Gewerbegebieten Neu-Ulm seien „Open Access“-Netze geplant, das heißt, auch andere Anbieter können sie nutzen. So muss der Boden nicht mehrfach aufgerissen werden, um Leitungen unterschiedlicher Wettbewerber zu verlegen. „Wir werden jetzt einmal konzentriert das Industriegebiet umgraben“, so Eder. Die Investitionen in Neu-Ulm beziffert der SWU-Chef auf etwa fünf bis sieben Millionen Euro.

In Ulm werden bereits in der Innenstadt Leitungen verlegt

Mittel- bis langfristig sollen aber auch möglichst viele Privatleute vom Glasfasernetz profitieren. Wie Michael Beuschlein, Geschäftsführer der SWU Telenet, erläuterte, gibt es einen Zehn-Jahres-Plan für den Ausbau. Parallel zu den Vorbereitungen im Industriegebiet liefen die Vorbereitungen für den gesamten Stadtbereich und die Ortsteile. Wo es nach den Arbeiten südlich und nördlich der Europastraße weiter geht, muss im Detail noch festgelegt werden.

Einen Schritt weiter sind die Stadtwerke bereits in Ulm. Dort hat der Glasfaserausbau im Viertel „Auf dem Kreuz“ östlich der Frauenstraße begonnen. „Dann geht es sukzessive in den nächsten drei Jahren weiter in der Innenstadt“, sagte Beuschlein. Nach dem Kreuzviertel sind die Oststadt und die Neustadt dran.

