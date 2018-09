12.09.2018

Schon wieder Ärger im Bayerisch Hofgässchen?

Der Durchgang zwischen Johannesplatz und Petrusplatz in Neu-Ulm ist erneut gesperrt. Das weckt ungute Erinnerungen.

Von Michael Ruddigkeit

Wer häufig zu Fuß in der Innenstadt unterwegs ist, nimmt gerne mal die Abkürzung über das Bayerisch Hofgässchen. Der Weg mit dem wohlklingenden Namen liegt zwischen Johannesplatz und Petrusplatz und ist zwar klein, aber gut frequentiert – normalerweise. Derzeit ist der Durchgang jedoch gesperrt. Passanten fragen sich: Schon wieder? War hier nicht erst Baustelle? Arg lang sind die jüngsten Arbeiten tatsächlich noch nicht her. Doch verglichen mit dem damaligen Malheur geht es diesmal nur um eine Kleinigkeit.

Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt, wurde das Bayerisch Hofgässchen Mitte der 90er Jahre umgestaltet und mit einem Plattenbelag versehen. Allerdings wurde dabei offenbar geschlampt: Der Belag sei uneben gewesen, der Aufbau darunter unzureichend, schreibt die Verwaltung. Langfristig hatte das Folgen: Die Platten verkanteten sich teilweise und wurden dadurch beschädigt. Deshalb entschloss sich die Stadt zu einer Sanierung. Der Weg wird momentan mit einer Schottertragschicht erneuert, darauf kommen stärkere Platten. Die Kosten werden auf etwa 45000 Euro beziffert. Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten bereits abgeschlossen sein. Dann ist die Passage wieder offen, etwa für Besucher des Neu-Ulmer Wochenmarkts.

Nach Angaben der Stadt gibt es keinen Zusammenhang mit den Bauarbeiten in der Gasse vor mehr als einem Jahr. Damals wurde ein anderer Abschnitt des Durchgangs saniert – und die Baustelle blieb über Monate hinweg bestehen. Auslöser war ein Schaden im Untergrund, der bei Arbeiten neben dem Bürgerbüro entstanden war. Der führte dazu, dass Wasser in die Tiefgarage unter der Passage drang. Es gab einen langwierigen Streit zwischen dem Eigentümer der Garage und der Stadt über die Frage, wer für den Schaden aufkommt. So lange lag die Baustelle brach. Ende 2016 stand dann fest, dass die Stadt über ihre Versicherung zahlen muss. Gerade, als die Bauarbeiten im Bayerisch Hofgässchen wieder losgehen sollten, erzwangen Schnee und Kälte eine erneute Zwangspause. So zog sich die Sanierung bis ins Jahr 2017 hinein, und Fußgänger mussten Umwege in Kauf nehmen.

