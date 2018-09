vor 35 Min.

Schulterschluss beim Wohnbau in Elchingen

An der Kreuzung von Seegraben und Weißinger Straße soll ein Wohnbauprojekt in Kooperation mit der Nuwog und der Gemeinde Elchingen entstehen.

Der Elchinger Gemeinderat stimmt für die Gründung der „Diwog“. In Kooperation mit der Neu-Ulmer Nuwog soll am Seegraben schon bald das erste Projekt starten.

Von Andreas Brücken

Die Wohnungsnot ist auch im Elchinger Gemeinderat ein Dauerbrenner. In kurzer Zeit bezahlbaren Wohnraum zu beschaffen ist eine der größten Herausforderungen für die kommunale Politik. Den Schulterschluss suchen die Gemeinderäte deshalb in der Zusammenarbeit mit der Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft (Nuwog), einem Tochterunternehmen der Stadt. Bereits im Februar dieses Jahres haben sich die Neu-Ulmer Stadträte für dieses Projekt ausgesprochen und für die Gründung der Donau-Iller-Wohnungsgesellschaft, kurz: Diwog, gestimmt. Die Elchinger Gemeinderäte haben es ihnen in ihrer jüngsten Sitzung gleich getan – und bereits Pläne für das erste gemeinsame Wohnbauprojekt offengelegt.

Rund eineinhalb Jahre haben Mitglieder der Gemeindeverwaltung und der Nuwog die Rahmenbedingungen für die Gesellschaft ausgearbeitet. Mit im Boot soll auch die Nachbargemeinde Nersingen sitzen, die sich neben den Elchingern als einzige Kommune für das Wohnbaukonzept interessierte. Eine schwere Geburt sei es gewesen, erklärte Bürgermeister Joachim Eisenkolb. Doch nun sei man Stolz auf das Ergebnis.

Die Last auf mehrere Schultern verteilen

Ziel der Kooperation zwischen Gemeinde und Wohnbaugesellschaft ist es, die Erfahrungen der Nuwog beim Bau von preisgünstigem Wohnraum zu nutzen und gleichzeitig die Last des sozialen Wohnungsbaus auf mehrere Schultern zu verteilen. Jeweils 40000 Euro bringen die drei gleichberechtigten Gesellschafter in das Projekt ein. Der Aufsichtsrat besteht aus jeweils zwei Mitgliedern der Kommune – dem jeweiligen ersten Bürgermeister und einem weiteren Vertreter aus dem Gemeinderat oder der Verwaltung.

Doch die Diwog soll kein geschlossener Kreis bleiben, wie Rathauschef Eisenkolb in der Sitzung auf die Anfrage von Matthias Bloching (Unabhängige Freie Wählergemeinschaft Elchingen) erklärte. Stattdessen wolle man offen für weitere Gemeinden bleiben. Die könnten sich auch in Zukunft noch an der Diwog beteiligen.

Josef Mayer von den Freien Wählern zeigte sich erleichtert, mit der Nuwog einen erfahrenen Partner gefunden zu haben. Er wollte jedoch auch wissen, wo der offizielle Sitz der Gesellschaft sei. Doch weder Eisenkolb noch Andreas Heipp, Geschäftsführer der Nuwog, konnten diese Frage beantworten. Zumindest sei der Briefkasten in Neu-Ulm, erklärte Eisenkolb schließlich. „Alles andere ist eine rein akademische Frage.“

Ein Wohngebiet mit fast 2000 Quadratmetern

Armin Willbold von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen war sichtlich erfreut über die Konstellation mit Nersingen, in der man gut zusammenarbeiten könne. Karl Mayer (CSU) erklärte, dass sich die Gemeinde der Wohnungsnot stellen müsse. Schließlich habe man sich bereits vor zwei Jahren für den sozialen Wohnbau ausgesprochen. Sein Parteikollege Bernd Schwerdtfeger wollte die letzten Zweifel am Diwog-Projekt ausräumen: „Ein großes finanzielles Risiko sehe ich bei einer Beteiligung von nur 40000 Euro nicht.“

Den Vereinbarungen auf dem Papier werden schon bald Taten folgen: Auf dem Wohngebiet „Obere Mühlau“ soll an der Kreuzung Am Seegraben und Weißinger Straße ein fast 2000 Quadratmeter großes Wohngebiet geschaffen und in die Gesellschaft eingebracht werden. Die Gemeinde Elchingen wird sich beim geplanten Bau mit 25 Prozent beteiligen. Die Entscheidung, wer in die Wohnungen einziehen darf, liegt in der Hand der jeweiligen Gemeinden.

Nuwog-Geschäftsführer Heipp äußerte sich bereits Anfang des Jahres positiv über eine Zusammenarbeit: „Wir bringen das Know-how ein, die Gemeinden das Grundstück und ihren Finanzierungsanteil.“ Dabei verwies er auf ein ähnliches Modell, wie es seit rund einem halben Jahr in Erlangen betrieben wird: „Die Gemeinden entscheiden über die Projekte selbst, während die Diwog in Einzelbetrachtung die Baukosten gegen den Ertrag im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung ermittelt.“ Damit würden nur Bauvorhaben umgesetzt, die sich letztlich finanziell auch tragen würden, erklärte Heipp.

