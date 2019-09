vor 26 Min.

Schweine büxen aus und spazieren durch Pfaffenhofen

Zu einem tierischen Einsatz ist die Weißenhorner Polizei gerufen worden. In Pfaffenhofen sind zwei Schweine ausgebüxt.

„Ich glaub, mein Schwein pfeift“: Das oder etwas Ähnliches dürften sich Anwohner in Pfaffenhofen gedacht haben, als sie mitten im Ort ein Borstenvieh über die Straße spazieren sahen. Sie riefen bei der Polizeiinspektion Weißenhorn an, die sogleich den tierischen Einsatz übernahm.

Schwein "Lucy" legt einen ziemlich weiten Weg zurück

Das herrenlose Schwein wurde am Freitag um 6.30 Uhr in der Hirschstraße gesichtet. Die Beamten machten den Wohnort des etwa 200 Kilogramm schweren Tieres namens Lucy ausfindig und informierten die Besitzerin. Dabei wurde festgestellt, dass Lucys Schwester, Lashaya, ebenfalls ausgebüxt war. Nach beiden Schweinen wurde daraufhin gefahndet. Glücklicherweise konnten sie wohlbehalten aufgefunden werden. Lucy war ganz schön weit herum gekommen – ihr Stall befindet sich in der Diepertshofener Straße, also ein beachtliches Stück von der Hirschstraße entfernt. „Die ist einmal durch den Ort gelaufen“, sagte ein Sprecher der Weißenhorner Polizei.

Wie die beiden Schweine aus dem Stall entkamen, ist der Polizei nicht bekannt

Das zweite vermisste Schwein war nicht ganz so wagemutig. Lashaya ist offenbar nur mal kurz ums Eck gegangen und wurde ganz in der Nähe ihres Stalls aufgegriffen. Unklar ist, wie die beiden Schweine aus ihren gewohnten vier Wänden getürmt sind. „Wie sie rausgekommen sind, wissen wir nicht“, sagte der Polizeisprecher. Beide Tiere überstanden den frühmorgendlichen Ausflug jedenfalls unbeschadet. Ihre Besitzerin brachte sie in den Stall zurück. (mru)

