14:24 Uhr

Scooter kommen am Schwörsonntag auf den Ulmer Münsterplatz

Nach langem Warten steht endlich die Band für den Schwörsonntag fest: Scooter werden am 21. Juli den Ulmer Münsterplatz mit ihren Hits beschallen.

Von Marcus Golling

Seit Monaten wurde in Ulm darüber spekuliert, wer am Schwörsonntag 2019 den Münsterplatz füllen soll. Jetzt endlich steht der Name der Band fest - und er ist durchaus überraschend: Die Hamburger Scooter sollen mit ihrem Happy-Hardcore-Pop die Besucher am 21. Juli in Partystimmung versetzen.

Das gaben Veranstalter Christian Becker und der Lokalsender Radio 7 gestern bekannt. Becker ist der Pressemitteilung zufolge sehr glücklich darüber, Frontmann H.P. Baxxter in Ulm begrüßen zu können: "Viele von uns sind mit seiner Musik aufgewachsen und er wird mit seiner atemberaubenden Show mit bombastischen Bühnenaufbauten, einer außergewöhnlichen Lightshow und jeder Menge Wow-Effekten ein ganz besonderes Open Air auf dem Münsterplatz in Ulm spielen."

Scooter kommt für Konzert nach Ulm

Scooter, gegründet 1993, gehören zu den erfolgreichsten Formationen im Bereich der Dance-Musik. Die Gruppe verkaufte weltweit mehr als 30 Millionen Tonträger und war vor allem in den 90er- und frühen 2000er-Jahren Dauergast in den Charts. Von Scooter stammen nicht unbedingt tiefsinnige, aber populäre Partyhymnen wie "Hyper Hyper", "I'm Raving" oder "How Much Is the Fish?".

Dass die Band nicht vergessen ist, zeigte die Tournee zum 25-Jährigen, bei der das Trio in ausverkauften Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftrat - die aktuelle 90er-Retro-Trend dürfte dabei geholfen haben. Von der Originalbesetzung ist aber nur noch der inzwischen 55-jährige H.P. Baxxter (eigentlich Hans Peter Geerdes) an Bord.

Scooter am Schwörsonntag in Ulm

Mit Scooter wird erstmals ein Dance-Act am Schwörsonntag auf der Bühne am Münster stehen. Der Auftritt beim Schwörfestival ist laut Veranstalter der einzige Süddeutschland-Termin von Scooter in diesem Sommer. Der Vorverkauf soll im Laufe des Tages über die Portale von Reservix und Eventim sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen beginnen.

