26.09.2019

Sebastian Sparwasser will Rathauschef in Pfaffenhofen werden

Sebastian Sparwasser (Mitte) will bei der Bürgermeisterwahl in Pfaffenhofen als parteiloser Kandidat antreten und dabei von der örtlichen CSU wie der SPD unterstützt werden. Das haben der CSU-Vorsitzende Martin Strobel (links) und Marktgemeinderätin Hildegard Feurich-Kähn als SPD-Vorsitzende angekündigt.

CSU, SPD und Amtsinhaber Josef Walz stellen den ersten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2020 im Markt vor. Der 34-Jährige ist Kunsthistoriker.

Für die im Frühjahr 2020 anstehende Bürgermeisterwahl im Markt gibt es einen ersten Bewerber: Sebastian Sparwasser, 34, promovierter Kulturhistoriker und derzeit bayerischer Landesgeschäftsführer des Bundes der Vertriebenen. Er soll in den kommenden Wochen sowohl vom CSU-Ortsverband als auch vom SPD-Ortsverein nominiert werden, will aber als parteiloser Kandidat in den Wahlkampf ziehen. Vertreter der beiden Ortsvereine haben Sparwasser am Donnerstagabend gemeinsam mit Bürgermeister Josef Walz bei einem Pressegespräch vorgestellt. Mehr dazu lesen Sie hier in Kürze. (pth)

