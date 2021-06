Angebliche Wahrsagerin bringt Rentnerin in Senden um ihr Erspartes

Mit einem fiesen Trick haben eine angebliche Wahrsagerin und ihre Komplizin eine alte Frau in Senden um viel Geld und Schmuck gebracht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Es passierte am Samstagmittag: Eine 81 Jahre alte Frau wurde in der Sendener Hauptstraße auf Höhe der Sparkasse von einer unbekannten Frau angesprochen. Sie gab sich als Wahrsagerin aus. Eine weitere Frau stieß dazu und redete auf die alte Frau ein. Ihr wurde ein Schicksalsschlag vorhergesagt, den die Wahrsagerin durch Reinwaschen von angespartem Geld verhindern könnte. Die 81-Jährige nahm die Frauen tatsächlich mit in ihre Wohnung und übergab ihnen Geld und Schmuck in einem Putztuch.

Betrug in Senden: Frauen erbeuten 11.500 Euro

Nach der angeblichen Reinigungszeremonie stellte die 81-Jährige fest, dass das zuvor zu einem Paket verschnürte Putztuch durch ein anderes Paket mit Schnipseln von alten Zeitschriften ausgetauscht worden war. Die zwei Betrügerinnen erbeuteten nach Angaben der Polizei insgesamt 11.500 Euro und sämtlichen Goldschmuck der alten Frau.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die entweder gesehen haben, wie die betrogene Rentnerin auf der Straße angesprochen wurde, oder die selber angesprochen worden sind, sich zu melden. Die Telefonnummer der Station Senden: 07307/910000. (AZ)

