Bürger und Stadt dagegen: Tempo 60 in Aufheim bleibt trotzdem

Plus Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Aufheimer Holderstraße gefällt weder Bürgern noch Stadtverwaltung. Aber dagegen lässt sich nichts machen.

Der Verkehr in der Holderstraße gehörte zu den Diskussionsthemen bei der Bürgerversammlung des Sendener Ortsteils Aufheim, mit der die Stadtverwaltung die Reihe der jährlichen Bürgerversammlungen beschloss. Rund 70 Besucher waren dabei.