Das sagt ein Engländer aus Senden zum EM-Finale gegen Italien

Plus Seit Deutschland raus ist, drückt James Babbé aus Senden seinem Geburtsland England die Daumen. Was er zu den Dauerbrenner-Themen Torhüter und Elfmeterschießen sagt.

Sie haben in der Jugend und als Aktiver beim FV Senden Fußball gespielt, Sie spielen heute noch für die AH des RSV Wullenstetten, aber Sie sind nun einmal Engländer. Wenn im Achtelfinale der Europameisterschaft Deutschland gegen England spielt – wem drücken Sie eigentlich die Daumen, Herr Babbé?