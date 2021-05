Ein Unbekannter klaut in Senden eine Ente

Aus einem Gehege in der Brucknerstraße verschwindet eine Ente. Die Polizei geht davon aus, dass es Diebstahl war und sucht Zeugen.

Ein Sendender Bürger hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil seine Ente gestohlen worden war. Das (namenlose) Tier war laut Polizei in einem Gehege in der Brucknerstraße beheimatet. In der Nacht zum 12. Mai betrat der bislang unbekannte Täter das Gehege und nahm die Ente mit.

Zeugen der Tat sollen sich unter der Telefonnummer 07307 91000-0 bei der Polizei melden. (AZ)

Lesen Sie außerdem: