Kind mit Tretroller überquert Straße in Senden und wird vom Auto erfasst

In Senden wird ein Junge auf einem Tretroller vom einem Auto erfasst. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Senden ist acht Jahre alter Junge verletzt worden. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 68-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Auto in Senden unterwegs und wollte nahe des dortigen Gartencenters nach rechts auf die Berliner Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei übersah sie den Achtjährigen, der mit seinem Tretroller auf dem Gehweg in Richtung Norden fuhr. Er war aufgrund der dortigen Verkehrsregelung vorfahrtsberechtigt.

Durch den Zusammenstoß wurde der Junge verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)