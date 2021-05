Stadt Senden plant eine Überraschung zum Muttertag

Mit einer musikalischen Videobotschaft wollen das Sendener Kulturbüro und die Musikschule allen Mamas zum Muttertag eine Freude machen.

Eine amüsante Überraschung für Mütter haben das Sendener Kulturbüro und die Musikschule vorbereitet: Sie arbeiteten in den letzten Wochen und Tagen an einem filmischen Muttertagsgruß, der ab Sonntag im Internet angeschaut werden kann. Mit dabei sind kleine und große Mitwirkende aus Senden.

Kinder aus den städtischen Kindergärten, ein kleiner Chor der Sendener Stadtverwaltung, Passanten und auch Musiker der städtischen Musikschule haben an dem mehrminütigen Musikvideo mitgewirkt, das mit einer eigens aufgenommenen Coverversion eines Pop-Hits unterlegt ist.

Videobotschaft: Ein Ersatz fürs Muttertagskonzert in Senden

Die Musik, arrangiert und gespielt von Lehrern der Musikschule, war auch der Ursprung für die Idee, das Muttertagsvideo zu produzieren, berichtet Stefanie Hoyer, Mitarbeiterin im Kulturbüro der Stadt. Denn ein Muttertagskonzert zu veranstalten ist in diesem Jahr ja erneut nicht möglich. „Es sollte einfach ein netter Gruß an alle Mamas werden“, erklärt Hoyer, „ein bisschen was fürs Herz, aber auch zum Schmunzeln“.

Mit ihrem Kollegen Tobias Tosun machte sie sich an die Videoerstellung und lud unter anderem Verwaltungsmitarbeiter, Kindergartenkinder aus Ay und Witzighausen oder Leute auf der Straße zum Mitmachen ein. Selbstverständlich alles coronakonform, die einzelnen Darbietungen wurden am Ende zusammengeschnitten.

Sendener Botschaft zum Muttertag: Sänger der "Bätscher Buam" ist mit dabei

Leadsänger ist übrigens Dennis Dietl, vielen bekannt aus der Partyband „Bätscher Buam“. Zu sehen ist das - bis dahin streng geheime - Video ab dem morgigen Muttertag sowohl auf der Homepage der Stadt Senden als auch auf der Sendener Facebookseite und soll dort noch längere Zeit abrufbar bleiben.

