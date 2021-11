Senden

vor 18 Min.

Warum die Volksfest-Kreuzung in Senden so teuer wird

Plus Der völlig überlastete Verkehrsknotenpunkt beim Illercenter müsste schon längst ausgebaut sein, doch es gibt seit Jahren immer neue Probleme. Vielleicht klappt es jetzt?

Von Ronald Hinzpeter

Eigentlich sollte in Senden die Kreuzung Königsberger/Berliner Straße am Volksfestplatz längst ausgebaut sein. Doch das Projekt entwickelt sich ähnlich zäh wie der Verkehr zu Stoßzeiten an dieser Stelle. Jetzt unternehmen Stadt und Landkreis noch einmal einen Versuch, doch der kostet mittlerweile deutlich mehr Geld, als ursprünglich geschätzt.

