Mehrere Personen werden bei Verkehrsunfällen verletzt

In Weißenhorn verliert ein 19-Jähriger die Kontrolle über seinen E-Scooter. Er und eine weitere Person verletzen sich.

Am Freitagmittag hat ein Autofahrer beim rückwärts Einparken auf dem Parkplatz eines Sendener Einkaufszentrums einen Fußgänger übersehen und kollidierte mit diesem. Der 36-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht am Handgelenk und Ellbogen.



Im Verlauf des Nachmittags kam es in der Ulmer Straße in Senden erneut zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Volvo-Fahrer musste auf Höhe eines Einrichtungshauses verkehrsbedingt warten. Ein dahinter fahrender 19-Jähriger übersah dies und fuhr ungebremst auf den Volvo auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Volvos leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Kontrolle über E-Scooter verloren: Zwei Personen verletzt

Am frühen Freitagabend wurden außerdem zwei junge Erwachsene in Weißenhorn bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt. Der 19-Jährige E-Scooter-Fahrer befuhr einen Radweg von Attenhofen in Richtung Diepertshofen. Ein weiterer 19-Jähriger begleitete diesen zu Fuß. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der E-Scooter-Fahrer ins Schlingern und stieß gegen den Betonsockel eines Bushaltestellenhäuschens. Hierdurch schlug er mit dem Gesicht frontal auf den massiven Metallrahmen des Bushaltestellenhäuschens auf. Der zu Fuß Laufende versuchte, seinem Freund zu helfen, als er erkannte, dass er die Kontrolle über den Roller verlor. Hierbei stieß er ebenfalls mit dem Kopf gegen die Glasscheibe der Bushaltestelle. Der E-Scooter-Fahrer kam mit einer mittelschweren Kopfverletzung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum. Der Fußgänger wurde ebenfalls leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. (AZ)

