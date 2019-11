vor 32 Min.

Sendener Funker hatten schon einen König an der Strippe

Plus Die Amateurfunker des Ortsverbandes Illertal haben am Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert – und dabei Besuchern ihr Hobby näher gebracht.

Von Angela Häusler

Vertikalantenne, Megahertz, Transceiver, Kurzwelle, UKW: Solche Begrifflichkeiten hagelt es in Senden wohl nur an einem Ort – im Clubheim der Amateurfunker in Witzighausen. Sie feierten am Wochenende 50-jähriges Bestehen und luden Interessierte in ihre Räume ein. Und diese füllten sich rasch mit Besuchern.

