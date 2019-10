vor 40 Min.

Senkrecht die Wand hinunter in der Glacis-Galerie

In der Glacis-Galerie Neu-Ulm können Mutige sich an einem zehn Meter hohen Turm entweder senkrecht die Wand hinunter lassen - oder einen Sprung wagen.

Zwei Wochen lang können Besucher der Neu-Ulmer Glacis-Galerie ihren Mut auf die Probe stellen: Sie können entweder einen zehn Meter hohen Turm senkrecht in die Tiefe laufen oder einen beherzten Sprung wagen.

Die Ersten, die den Turm am Montagvormittag getestet haben, waren Centermanager Torsten Keller und Neu-Ulms Citymanager Florian Fuchs. Im Video ist Keller beim Wall Running zu sehen.

Derzeit können Mutige in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie Wall Running ausprobieren. Als Erster wagte sich Centermanager Torsten Keller die Wand hinunter. Video: Ariane Attrodt

Der Beitrag von einem Euro, den die Besucher dafür zahlen, geht komplett an die Kinderstiftung Donau/Iller. Am Donnerstag, 17. Oktober, dürfen alle Mitglieder des Glacino KidsClubs den Sprungturm kostenlos testen. Mitglied werden können alle Kinder bis 14 Jahren, die Mitgliedkarte gibt es an der Kundeninformation der Glacis-Galerie. Die Turm-Aktion findet bis Samstag, 26. Oktober, statt. (az)

