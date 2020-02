vor 23 Min.

Sexuelle Gewalt: Hier bekommen junge Betroffene Hilfe

Bei der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der KJF in Neu-Ulm bekommen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihren Angehörige Unterstützung.

Von Ariane Attrodt

Sexuelle Gewalt könne jedem passieren – wie ein Unfall, sagt Sabine Rühl-Wölflik. Für die Betroffenen können solche Geschehnisse traumatisierend sein, vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene brauchen danach Hilfe, um sich wieder sicher zu fühlen. Eine Anlaufstelle für sie und die Familien der jungen Betroffenen bietet die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt im Rahmen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) in Neu-Ulm. Dort arbeitet Heilpädagogin und Traumaberaterin Rühl-Wölflik, zusammen mit ihrer Kollegin, der Psychologin und systemischen Beraterin Bettina Keßler.

Sexuelle Gewalt hat viele Erscheinungsformen – angefangen von sexualisierter Sprache bis hin zur Vergewaltigung. Durchschnittlich 30 bis 40 Fälle betreuen die Mitarbeiter der Beratungsstelle, die für den gesamten Landkreis Neu-Ulm zuständig ist, im Jahr – wie lange, ist sehr flexibel. Rühl-Wölflik sagt: „Es gibt Fälle, die brauchen nur eine Erstberatung und manche eine längere Begleitung, teilweise auch über ein Jahr hinaus. Je nachdem, wie vielschichtig das Problem ist.“ Denn nicht nur die Kinder und Jugendlichen, auch die Eltern brauchen in der Zeit Unterstützung. Bei manchen Angelegenheiten, zum Beispiel wenn in der Schule Nacktfotos herumgezeigt oder -geschickt werden, teilen sich die Mitarbeiterinnen die Arbeit auf. So kümmert sich eine von ihnen beispielsweise um das Kind oder den Jugendlichen, eine andere steht bei Bedarf für die Schule zur Verfügung. „Ich müsste mich sonst verstellen, wenn ich von Anfang an in alle Richtungen gehen würde“, erklärt Rühl-Wölflik.

Das Tempo der Aufarbeitung bestimmen die Betroffenen selbst

Manchmal kommen die jungen Klienten alleine zum Gespräch, je nach Alter auch zunächst mit einer Vertrauensperson. Bei Kindern geschieht die Aufarbeitung des Geschehenen in aller Regel spielerisch. Ganz wichtig dabei: „Die Klienten bestimmen die Spielregeln und das Tempo selbst“, so Rühl-Wölflik. Zunächst geht es in den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen der KJF gar nicht darum, dass der Klient erzählt, was ganz genau passiert ist, sondern vielmehr um eine Stabilisierung. „Ich erfrage nur das, was wir wissen müssen“, sagt die Traumaberaterin. Denn das Wichtigste ist laut Rühl-Wölflik zunächst, die Klienten zu schützen. „Wenn der Schutz da ist, kann man viele weitere Überlegungen anstellen und sich fragen: Was braucht derjenige zur Orientierung oder zur Stabilisierung?“ Dabei arbeitet die Fachstelle bei Bedarf mit Therapeuten, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem Jugendamt zusammen. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich, auf Wunsch auch anonym.

In den allermeisten Fällen führt der Weg zur Beratungsstelle über eine andere Person im Umfeld des Betroffenen. „Manchmal werden die Jugendlichen von Lehrern oder Schulsozialarbeitern gebracht, oder wir gehen auch in die Schule für das erste Gespräch“, erklärt Rühl-Wölflik. Teilweise bringen sich Jugendliche auch gegenseitig zu den Hilfsangeboten. „Manche kennen sich im Hilfesystem aus“, sagt die Traumaberaterin. Rainer Kehm, Leiter der KJF-Beratungsstellen im Landkreis Neu-Ulm, ergänzt: „Ansonsten googeln die Jugendlichen und kommen so schnell an die Informationen, wo sie sich hinwenden können.“

Betroffene, die den Mut haben, sich an die Fachstelle zu wenden, würden es als große Erleichterung erleben, darüber zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu suchen. „Sie fühlen sich nicht mehr alleine“, betont Rühl-Wölflik. Eine Alternative zum persönlichen Gespräch vor Ort bietet die Online-Beratung der Bundeskonferenz Erziehungsberatung (BKE), die eine weitere Angestellte der Beratungsstelle betreut. Auch dort tauche das Thema sexuelle Gewalt immer mal wieder auf.

Hälfte der Fälle von sexueller Gewalt geschieht im näheren sozialen Umfeld

Grundsätzliche Indizien für sexuelle Gewalt könne man so allgemein nicht nennen, betonen sowohl Rühl-Wölflik als auch Kehm. Der Leiter der Beratungsstelle erklärt: „Tatsächlich ist es bei jedem Opfer anders, wie es sich danach verhält.“ Grundsätzlich hellhörig sollte man aber bei plötzlichen Veränderungen werden – diese können sich ganz unterschiedlich äußern. Während der eine sich vielleicht zurückzieht und zunehmend schreckhaft wird, könnte beim anderen Aggression entstehen. Auf vielen laste ein gewisser Geheimhaltungsdruck, so Rühl-Wölflik. Kehm ergänzt: „Vor allem Kinder realisieren das überhaupt nicht, dass das, was passiert ist, sexuelle Gewalt ist.“

Der Beratungsstellenleiter sagt: „Der Missbrauch in der Familie und im großen Umfeld ist viel häufiger als der sexuelle Übergriff von außen.“ Nur ein Viertel der Taten wird von einem sogenannten Fremdtäter begangen, jeweils ein Viertel der Fälle passiert in der Familie. Der Rest – also etwa die Hälfte – geschieht im näheren sozialen Umfeld, also in der Schule, der Freizeit oder Vereinen. „Diese Zahlen beziehen sich aber natürlich nur auf das Hellfeld“, betont Rühl-Wölflik. Denn: Viele der Taten werden nie bekannt und somit auch nicht registriert.

Kinder und Jugendliche bekommen durch Pornos falschen Blick auf Sexualität

In der Vergangenheit habe es einen Anstieg bei sexuellen Übergriffen durch Kinder und Jugendliche gegeben. Einen Grund dafür sehen Rühl-Wölflik und Kehm im mittlerweile recht einfachen Zugang zu Pornografie. Kehm schildert: „Kinder und Jugendliche kommen ohne Kontrolle auf ihrem Handy oft schnell an Pornos. Die kennen sich ja zum Zeil besser mit der Technik aus als ihre Eltern. Die sehen dann solche Sachen und denken: „Das ist Erwachsenen-Sex – was es natürlich nicht ist – und wollen das nachmachen.“ Aber daneben gibt es zahlreiche weitere Gründe, warum Kinder und Jugendliche sexuell übergriffig werden, unter anderem könne es ein fehlgeleiteter Versuch nach Bindung, Sicherheit und Kontrolle sein. „Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine gewaltfreie Entwicklung. Sexuelle Übergriffe sind eine Form von Gewalt. Es gibt immer eine Hilfe, für diese sind Erwachsene verantwortlich und die Fachstelle für sexuelle Gewalt versteht sich als eine dieser Hilfen", so Rühl-Wölflik.

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) und Fachstelle für sexuelle Gewalt in Neu-Ulm hat ihren Sitz in der Marlene-Dietrich-Straße 3 (Telefon 0731/7605-0, E-Mail eb.neu-ulm@kjf-kjh.de). Zudem gibt es eine weitere Dienststelle in der Ulmer Straße 20 in Illertissen (Telefonnummer 07303/90181-0, E-Mail eb.illertissen@kjf-kjh.de)

