Sie arbeiten an einem Musical über Hermann Köhl

Die Neu-Ulmer Musikschule wird im kommenden Jahrein Stück über den Flugpionier aufführen. Derzeit werden die Rollen besetzt.

Von Dagmar Hub

In diesen Tagen werden die Rollen für das Musical „Ozeanflieger“ besetzt, das die Neu-Ulmer Musikschule zum Stadtjubiläum 2019 aufführen wird. Markus Munzer-Dorn, der die Dialoge und die Texte der Lieder schrieb, und Komponist Jens Blockwitz werden die jugendlichen Sänger möglichst authentisch in die Ära der 20er und 30er Jahre zurückführen, in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als es schon außergewöhnlich war, dass der Pilot Hermann Köhl mit dem Iren James C. Fitzmaurice als Co-Piloten zusammenarbeitete. Das Musical wird – neben geistvollen Texten und zündender Musik aus der Ära des Swing und Jazz – auch die Stimmung aus der Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges vermitteln und zeigen, wie groß die Sehnsucht nach einem Brückenschlag der Versöhnung war, die Hermann Köhl mit seinem Ozeanflug am 12. und 13. April beflügelte.

Texter Markus Munzer-Dorn hat über Hermann Köhl viel gelesen, ehe er sich ans Libretto setzte – dessen eigene Lebenserinnerungen und die seiner Frau Elfride beispielsweise. Und Munzer-Dorn fasziniert die Fliegerei jener Zeit. „Das ist ja noch nicht lange nach der Ära der Gebrüder Wright“, sagt er. Die Luftfahrtpioniere hatten Anfang des 20. Jahrhunderts motorisierte Flugmaschinen konstruiert und erprobt. Er habe gelesen, erzählt Munzer-Dorn, dass sich Flieger im Ersten Weltkrieg aus dem Flugzeugfenster lehnten und die Fäuste schüttelten, wenn sich zwei feindliche Flugzeuge begegneten.

In den über 20 Solorollen des Musicals wird der Anteil an männlichen Solisten überwiegen, war es doch eine Zeit, in der Frauen gesellschaftlich andere Rollen hatten als Männer. Die Flieger, die Herren von der Lufthansa, der New Yorker Bürgermeister Jimmy Walker – sie waren alle Männer. Solistinnen werden im Musical als Ehefrauen auftreten, aber auch beispielsweise als Reporterin oder als Schwester des Ozeanfliegers Hermann Köhl.

Munzer-Dorn und Blockwitz sind ein bewährtes Team. „Es läuft so, dass Markus die Texte schreibt und ich mich dann sehr stark an diesen Texten orientiere, wenn ich komponiere“, verrät Blockwitz. Manchmal komme es aber auch vor, dass Munzer-Dorn nach der Komposition noch eine Stelle glätte, damit Text und Musik wirklich ineinandergreifen. Weil Köhl und sein irischer Co-Pilot von Deutschland aus eine Brücke über den Atlantik flogen, werden die Texte der Songs größtenteils in deutscher, teilweise aber auch in englischer Sprache gesungen werden, zu Melodien, die Blockwitz im Stil von Swing, 20er-Jahre-Schlager und Bossa Nova kreiert. Als Bossa Nova wurde auch der Titelsong „Ozeanflieger“ komponiert. In einen englischsprachigen Songtext flocht Blockwitz ein Originalzitat aus einem solchen 20er-Jahre-Schlager ein. „Years ago we used to fight“, heißt es darin. „Der Weltkrieg steckte den Menschen 1928 noch in den Knochen“, ist sich Munzer-Dorn sicher. „Es gab den Antrieb, die Völker zu versöhnen.“

Auf die Proben freuen sich die beiden Musical-Autoren bereits ebenso wie die Regisseurin Marion Weidenfeld und die stellvertretende Musikschulleiterin Elisabeth Herfurth. Eine ganze Reihe von Solisten der vergangenen Musicals hat in den vergangenen Wochen Abitur gemacht, sie stehen nun nicht mehr zur Verfügung. Man habe aber bei den Castings neue Talente gefunden. „Da sind tolle Stimmen dabei“, macht Blockwitz neugierig.

