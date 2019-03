vor 51 Min.

Sie verteilen bald wieder goldene Geschenke

Die katholische Arbeitnehmer-Bewegung Iller-Donau legt den Fokus auf die Situation der Beschäftigten in der Pflege. Zuvor startet ein anderes Projekt.

Von Jens Noll

Goldene Kugeln als Anerkennung für wertvolle Arbeit: Mit süßen Präsenten und der Botschaft „Danke für Deine Arbeit“ haben Mitglieder der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und der katholischen Betriebsseelsorge Iller-Donau im Jahr 2018 die Krankenhäuser und zahlreiche Altenheime in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg aufgesucht. Weit mehr als 1000 Schokoladenkugeln, schätzen die Helfer, sind an die überraschten Beschäftigten verteilt worden. In diesem Jahr soll die Aktion weitergehen. Denn die schwierige Situation von Beschäftigten in der Pflege ist derzeit ein Schwerpunkt der Arbeit der KAB, die aktuell 650 Mitglieder in den beiden Landkreisen hat.

Immenser Arbeitsdruck, immer weniger Zeit für die Menschen, umfangreiche Dokumentationspflichten, ein hoher Krankenstrand – die Betriebsseelsorgerin Martina Berndt-Hoffmann kennt die Klagen vieler Kranken- und Altenpfleger. Sie weiß auch: Die Situation lässt sich nicht so einfach ändern. „Unser Ansatz ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt sie bei einem Pressegespräch im katholischen Arbeitnehmerzentrum in Weißenhorn. Die KAB-Aktion als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit habe vielen Beschäftigten in der Pflege gut getan, erzählt sie.

Die KAB fordert eine grundlegende Reform des Pflegesystems

Doch es ist nur ein Teil der Aktivitäten der KAB. In Absprache mit den Arbeitgebern werden auch Kurse angeboten, die den Einzelnen stärken sollen, quasi als eine Art betriebliches Gesundheitsmanagement. Denn KAB-Sekretär Kai Kaiser hat die Erfahrung gemacht: „Die Leute, die in der Pflege arbeiten, haben nicht die Kraft und die Zeit, sich außerhalb ihrer Arbeitszeit für eine Veränderung ihrer Situation einzusetzen.“ Aber auch die Geschäftsführer der besuchten Einrichtungen hätten erkannt, dass sich an den Rahmenbedingungen etwas ändern muss.

Ulrich Hoffmann, Präses der KAB Iller-Donau, wird noch deutlicher: „Um eine Diskussion über das System werden wir nicht rumkommen.“ Denn momentan werde das System nur am Laufen gehalten durch eine Ausbeutung von willigen Beschäftigten und ausländischen Kräften. Nächsten Dienstag hat Hoffmann, der auch Präsident des Familienbundes der Katholiken ist, ein Gespräch mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dabei soll es darum gehen, wie das System gerechter gestaltet werden kann. „Die Pflege muss uns etwas wert sein“, ergänzt Betriebsseelsorgerin Berndt-Hoffmann, Schwägerin von Ulrich Hoffmann.

Ohnehin schweben dem KAB mit seinen beiden gleichberechtigten Vorsitzenden Ingrid Sommer und Reinhold Reibl regelmäßige Gespräche mit den Bundestagsabgeordneten aus dem hiesigen Wahlkreis vor. Hinzu kommen weitere Veranstaltungen zur Sensibilisierung für das Thema, etwa ein Gottesdienst am 1. Mai im AWO-Seniorenheim in Weißenhorn.

Die Probleme der Welt, betrachtet mit einem Schmunzeln

Zugunsten eines anderen Projektes werden sich die Aktivitäten zur Situation der Beschäftigen in der Pflege zumeist in der zweiten Hälfte des Jahres abspielen. Zuvor lädt die KAB mit der Misereor-Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“ die Bevölkerung dazu ein, über Konsum- und Umweltverhalten nachzudenken. „In den 99 Karikaturen stecken so viele Themen drin“, sagt Reibl – von Klimawandel über Umweltschutz und Gerechtigkeit bis hin zu Asyl und Flüchtlingen. Dank der Karikaturen würden diese aber nicht mit erhobenem Zeigefinger präsentiert, sondern mit einem Schmunzeln, sagt Reibl.

Nach dem Auftakt in Senden (14. März bis 1. April 2019) wandert die Ausstellung weiter ins Laurentiushaus Thalfingen (7. bis 22. April), ins Martinushaus Pfaffenhofen (27. April bis 15. Mai) und ins Rathaus Weißenhorn (17. Mai bis 14. Juni). Begleitet wird sie von einem Rahmenprogramm mit mehr als 20 Veranstaltungen wie Vorträgen, Diskussionsrunden und Andachten.

In Weißenhorn waren die Karikaturen im vergangenen Jahr schon einmal kurz zu sehen, sozusagen als Probelauf. Diesmal werden sich auch Weißenhorner Schüler näher damit im Unterricht befassen und eigene Karikaturen anfertigen, die auf der Kulturnacht gezeigt werden sollen. Für Klimawandel und Umweltschutz seien die Schüler mehr sensibilisiert als mancher Erwachsener, sagt Ingrid Sommer.

