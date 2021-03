vor 36 Min.

Skaterin verletzt sich: Spektakulärer Feuerwehreinsatz im Wileypark

Eine 23-Jährige verletzt sich beim Skaten im Wileypark in Neu-Ulm. Für ihre Rettung rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter an.

Im Wileypark Neu-Ulm ist es am Dienstag zu einem Rettungseinsatz am dortigen Skaterpark gekommen. Eine 23-jährige Skaterin kam in der tiefergelegten Fahrrinne, dem sogenannten „Skater-Pool“ mit ihrem Skateboard zum Sturz. Dabei verletzte sie sich offensichtlich am Sprunggelenk.

Ein selbstständiges Herausklettern aus dem circa drei Meter tiefen „Pool“ war ihr nicht möglich. So kam es zu einem Rettungseinsatz der Feuerwehr Neu-Ulm.

Unfall im Wileypark Neu-Ulm: Feuerwehr rettet Verletzte mit Drehleiter

Die Verletzte konnte nach kurzer Zeit mit der Drehleiter durch die Feuerwehr aus dem „Pool“ gehoben werden. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Fremdbeteiligung an dem Unfall konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. (AZ)

