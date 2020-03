vor 17 Min.

So entlastet die Stadt Ulm Eltern und Betriebe

Die Folgen der Corona-Pandemie belasten auch die heimische Wirtschaft. Die Stadt Ulm will deshalb Betriebe entlasten - und auch Eltern.

Schließung von Geschäften und Einschränkung von Öffnungszeiten in der Gastronomie, mit denen die Behörden versuchen, den Verlauf der Krankheitswelle einzugrenzen, fordern ihren Tribut bei Selbstständigen und Geschäftsinhabern.

Die Stadt Ulm unterstützt daher Ulmer Unternehmen, die von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind, über vereinfachte und zinslose Stundungsmöglichkeiten für Steueransprüche. Auch Herabsetzungsanträge für Steuervorauszahlungen werden für die betroffenen Unternehmen unbürokratisch bearbeitet, um die Steuerzahlungen rasch an die veränderten Verhältnisse anzupassen. So sollen auch Entlassungen vermieden und Arbeitsplätze gesichert werden.

Auch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm EBU sehen diese Stundungsmöglichkeiten für betroffene Unternehmen vor. Eltern, deren Kinder eine Ulmer Kindertageseinrichtung in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft sowie die Schulkindbetreuung einschließlich Mittagstischverpflegung an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm derzeit nicht besuchen können, werden für einen Monat von der Kitagebühr, den Entgelten der Schulkindbetreuung sowie der Mittagstischverpflegung befreit. Auch Gastronomen werden entlastet: Die Fälligkeit der Außenbewirtschaftungsgebühr wird aufgrund der Schließung von Gastronomiebetrieben bis auf weiteres ausgesetzt. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen