So hoch dürfen Gartenzäune in Senden künftig noch sein

Plus Neue Zäune dürfen in Senden nur noch eine bestimmte Höhe haben, außerdem müssen sie teilweise offen gestaltet sein. Eine neue Satzung regelt die Feinheiten.

Wenn es um Zäune geht, kann es schnell zum Streit kommen - vor allem zwischen Nachbarn: Dem einen ist die Begrenzung zum nebenan liegenden Garten zu hoch, dem anderen zu niedrig. Einer findet etwas schön, was der andere nicht jeden Tag von seiner Terrasse aus sehen möchte. Bald sollte in Senden zumindest mehr Klarheit herrschen, welche Arten und Höhen von Zäunen erlaubt sind, denn es gibt nun eine Satzung, die dies regelt.

Eigentlich sollte ein Zaun lediglich seinen Zweck erfüllen: eine Einfriedung um ein Grundstück, um Sicherheit oder Sichtschutz zu gewährleisten. Doch mit diesem Thema habe die Stadtverwaltung regelmäßig viel zu tun, berichtet Stadtbaumeister Jörn Marx. Zumindest einen gewissen Teil will die Stadt Senden nun in einer neuen Satzung geregelt wissen. Sie gilt dort, wo keine Bebauungspläne die Festsetzungen bestimmen. Auf einen dazugehörigen Antrag der SPD-Fraktion im vergangenen Jahr hat sich in Senden eine Arbeitsgruppe mit dem Thema beschäftigt und dann Vorschläge entwickelt.

Neue Satzung in Senden: Hecken und Sträucher dürfen bleiben

Die Regeln in der kürzlich beschlossenen Satzung gelten für "alle baulichen und sonstigen Anlagen, die der Abgrenzung eines Grundstückes dienen". Nicht darunter fallen ausdrücklich lebende Hecken, Sträucher oder Bäume. Generell, so heißt es, müssten die Zäune um die Grundstücke vom Aussehen und Material her in das ortsübliche Erscheinungsbild passen.

An den Stellen, an denen die Grundstücks-Abgrenzungen von außen sichtbar sind, gilt eine weitere Vorgabe: Die Fläche muss mindestens zu einem kleinen Teil offen sein. Damit fallen beispielsweise Beton- oder komplett geschlossene Bretterwände raus. Halten müssen sich Grundstücksbesitzer an diese Vorgaben, sofern der Zaun sichtbar entlang öffentlicher Straßen, Wege und Plätze oder seitlich von Vorgärten steht. Und: Entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen die Begrenzungen höchstens 1,2 Meter hoch sein.

Sendener müssen in Zukunft maximale Zaunhöhe beachten

Die Regeln gelten nicht für Zäune im hinteren Gartenbereich. Das sei privater Raum, so der Stadtbaumeister, da dürfe jeder Besitzer selber entscheiden, ob die Abgrenzung offen oder geschlossen sein soll. Zudem dürfe ein Zaun hinten und an seitlichen Grundstücksgrenzen mit bis zu 1,6 Meter höher sein. Im Gewerbebereich gilt die Maximalhöhe von zwei Metern, das diene auch der Grundstückssicherung, so Marx.

Ausnahmen in Höhe und Art gelten zudem für den Sichtschutz zwischen zwei Terrassen, etwa bei Doppelhäusern: Hier ist laut Satzung eine Höhe von zwei Metern und eine Tiefe von vier Metern erlaubt, zudem dürfen diese Wände auch komplett geschlossen sein. Generell müsse jedoch eine regelmäßige kleine Aussparung auf Bodenhöhe für Kleintiere wie Igel offen gelassen werden. In der Satzung ist eine Lücke alle zehn Meter dafür vorgesehen.

Die neue Satzung bedeutet jedoch nicht, dass nun alle Sendener ihren Zaun umrüsten müssen: Denn ausgenommen von der Satzung sind alle bereits bestehenden Umrandungen.

Lesen Sie dazu auch: