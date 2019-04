07:00 Uhr

So soll das Münster beim Mathe-Lernen helfen

Ein Ulmer Lehrer will das berühmte Ulmer Münster in nahezu alle Schulfächer einbauen. Ein großes Netzwerk soll entstehen.

Von Dagmar Hub

Ein Satz der Autorin Ulla Hahn beschäftige ihn, sagt Dietmar Raschke: „Wer Fremde heimisch machen will, muss auch seine eigene Heimat schätzen.“ Raschke, Lehrer für Deutsch, Geschichte und Musik, engagiert sich intensiv für und um das Münster, seit er nach Ulm kam. Der 49-Jährige arbeitet an der Hans-Lebrecht-Schule am Universitätsklinikum Ulm und unterrichtet langzeitkranke und psychisch erkrankte Schülerinnen und Schüler. Was ihm an Ulm sofort auffiel, und was ihn fasziniert: „Die Stadt hat einen echten Kristallisationspunkt, eine echte Mitte. Das Münster.“

Raschke hat sich ausbilden lassen, um historische Münsterführungen zu machen, doch sein Blick geht weit über den höchsten Kirchturm hinaus: Der Pädagoge hat ein Konzept entwickelt, mit dem er das Münster als Lernort verstärkt an Schulen der Region und darüber hinaus bekannt machen will. „Weil man liebt, was man kennt“, sagt er. Einheimische wie zugewanderte Schüler sollen Begeisterung und Identifikation mit ihrer Stadt und insbesondere mit dem Münster entwickeln. „Das hat sehr viel mit Identität zu tun“, sagt Raschke – und meint damit die Identität der Stadt genauso wie die persönliche Identität der Jugendlichen. „Es gibt unterschiedliche Formen von Heimat. Die, in die man hineingeboren wird, und die, die man durch Sozialisation und Auseinandersetzung aktiv erwerben kann“, beschreibt der Lehrer.

Anhand des Münsterturm den Satz des Pythagoras kennenlernen?

Raschkes besonderes Interesse gilt den Fächern, die er studiert hat. Als Mensch, dem Geschichte viel bedeutet, spürt der 49-Jährige am Münster eine Verbundenheit mit den vielen Generationen, die bereits am Gotteshaus bauten. Aber nicht nur für Deutsch, Geschichte und Musik könne das Münster Lernort sein: „Für Religion sowieso, aber genauso für Mathematik, Physik, für Chemie, für Technik, Kunst und Ethik.“ Warum nicht anhand des Münsterturms ganz pragmatisch den Satz des Pythagoras kennenlernen? Die frühen Baumeister des Münsters müssen Fachleute der Geometrie gewesen sein.

„Ich wünsche mir die Einbeziehung des Münsters als herausragendes Kulturdenkmal in den Bildungsauftrag der Schulen“, sagt Raschke. Wobei es jedem Lehrer und jedem Fach in jeder Stufe überlassen sein soll, wie stark er das tut. Entscheidend für Raschke ist die Entdeckung, dass das Münster für praktisch alle Fächer als Folie des Lernens Möglichkeiten bietet.

Der Ulmer Lehrer Dietmar Raschke möchte ein großes Netzwerk aufbauen

Auch der Alte Friedhof, auf dessen Grabsteinen die Namen von Erfindern, Industriellen, Militärs, Literaten und anderen Persönlichkeiten zu entziffern sind, kann solch ein Lernort für viele Fächer sein: Johann Martin Miller beispielsweise schrieb „Siegwart“, einen der erfolgreichsten Romane des 18. Jahrhunderts. Und die Erfindungen anderer namhafter Ulmer wie Conrad Dietrich Magirus können ebenso in den Unterricht einbezogen werden wie Einsteins Großeltern, die im israelitischen Teil des Alten Friedhofs begraben sind.

Raschke möchte ein großes Netzwerk aufbauen, Experten und Kooperationspartner für sein Projekt gewinnen und einen digitalen Marktplatz aufbauen und pflegen. Damit Ulm echte Heimat sein kann, geschätzt und verstanden.

