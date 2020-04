vor 38 Min.

Söder und Kretschmann schreiben Geschichte in Ulm

So sieht ein Handschlag mit Distanz und Masken aus: Markus Söder (links) und Winfried Kretschmann (rechts) vor dem Ulmer Rathaus. In der Mitte der Gastgeber, Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Plus Die Ministerpräsidenten Bayerns und Baden-Württembergs betonen in Ulm ihre Einigkeit. Ulms OB Gunther Czisch denkt an Unternehmer, Schüler und Eltern.

Von Sebastian Mayr

Ein Stück Zeitgeschichte in dieser Krisenzeit. So nennt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch das Treffen der Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg am Donnerstag im Ulmer Rathaus. Gerade in der Doppelstadt, die er und andere inzwischen gerne Zweilandstadt nennen, sei es wichtig, dass im Kampf gegen die Corona-Pandemie die gleichen Regeln gelten. Noch vor ein paar Tagen hatte man in Neu-Ulm ein Eis kaufen und in Ulm in den Baumarkt gehen können. Das ist vorbei. Und auch die anderen Einschränkungen und Vorgaben kommen Schritt für Schritt auf den gleichen Stand.

