vor 19 Min.

Sommersemester an der Neu-Ulmer Hochschule findet virtuell statt

Die Studierenden der Hochschule Neu-Ulm (HNU) können sich darauf verlassen, dass ihr Sommersemester 2020 stattfindet – allerdings anders als gewohnt.

Die HNU bietet den Studierenden E-Learning-Angebote und digitale Lösungen an, damit trotz Corona ein volles Sommersemester gewährleistet ist. Auch Lösungen für digitale Prüfungen sollen gefunden werden.

An der HNU stellen Lehrende in Zeiten von Corona ihre Präsenzveranstaltungen auf den Digitalbetrieb um. Mitarbeiter aus Lehre und Verwaltung erarbeiten bereits seit Wochen – mittlerweile größtenteils aus dem Home-Office – Lösungen, etwa für virtuelle Kursräume in Kursmanagementsystemen und Lernplattformen wie Moodle, damit die Studierenden auf ihre Arbeitsmaterialien zugreifen können. Professoren sowie Dozenten halten ihre Vorlesungen zukünftig digital und interagieren in Videokonferenzen direkt mit ihren Studierenden.

HNU: 98 Prozent der Semesterwochenstunden können virtuell abgedeckt werden

An allen drei Fakultäten können 98 Prozent der Semesterwochenstunden abgedeckt werden. In der Fakultät Wirtschaftswissenschaften können beispielsweise von den geplanten 504 Semesterwochenstunden bereits 496 online abgedeckt werden. Zudem arbeitet die HNU gemeinsam mit der Technischen Hochschule Ulm (THU) an Lösungen für die Kooperationsstudiengänge.

Für HNU-Präsidentin Prof. Dr. Uta M. Feser hatte das schnelle und flexible Handeln oberste Priorität: „Die HNU hat frühzeitig auf die absehbare Coronakrise reagiert und sich intern darauf vorbereitet, die Präsenzveranstaltungen auf E-Learning umzustellen.“

Derzeit können sich die Studierenden bereits mit bestehenden E-Learning-Angeboten vertraut machen. Auf dieser Website hat ein Team aus Lehre und Verwaltung Infos zum Studium von Zuhause aus zusammengestellt. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen