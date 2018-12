Sparkasse Ulm übernimmt Steinle-Ruine in Neu-UIm

Plus Die Ulmer Bank erwirbt das Zehn-Millionen Projekt am Neu-Ulmer Petrusplatz als Gläubiger der Pleitefirma und muss wohl mit massiven Verlusten rechnen.

Das Verkaufsverfahren ist abgeschlossen, die Sparkasse Ulm übernimmt das Bauprojekt „P3“ in Neu-Ulm. Insolvenzverwalter Martin Hörmann ist mit dieser Lösung nur bedingt zufrieden, denn keines der vorliegenden Angebote sei attraktiv genug gewesen, um eine „wirtschaftlich sinnvolle Lösung“ zu erzielen. Für die Sparkasse Ulm als Gläubigerin sei dieses Ergebnis bedauerlich, sie werde das Objekt in ihren Bestand übernehmen, um den durch die Insolvenz entstandenen Schaden zu begrenzen.

Nun kommt also der Gläubiger der im Herbst in Schwierigkeiten geratenen Firma Steinle Wohnbau zum Zug, um zumindest den bereits entstandenen Schaden in Grenzen zu halten. „Rettungserwerb“ heißt das im Fachjargon. Wie berichtet, entpuppte sich das Zehn Millionen-Euro-Projekt als „komplexer als erwartet“. „P3 - Wohnen und Arbeiten am Petrusplatz“, wie es im Werbeprospekt hieß, brach der Firma Steinle das Genick, offenbar habe es Probleme mit dem alten Fundament gegeben.

Wie hoch die Verluste für die Sparkasse sind, will Sparkassenpressesprecher Boris Fazzini nicht sagen. Doch sie dürften nach Expertenmeinung im sechsstelligen Bereich liegen. Die Käufer der Wohnungen müssen laut Insolvenzverwalter nicht den Ausfall ihrer Kaufpreiszahlungen befürchten, da diese über entsprechende Bankgarantien abgesichert seien. Die bestehenden Kaufverträge würden rückabgewickelt.

Dennoch dürfte der „Rettungserwerb“ dennoch eine bittere Nachricht für die Käufer der Wohnungen sein. Zwischen 299000 und 1,1 Millionen Euro sollten die zehn Wohneinheiten laut früherer Werbung kosten. Wer sich entschließt, so viel Geld für eine Wohnung auszugeben, deren Fertigstellung eigentlich im Sommer 2017 hätte sein sollen, hat neben Ärger sicher auch Nebenkosten am Hals.

Bauruine im Herzen Neu-Ulms

„In letzter Zeit wurde ich vermehrt von Beteiligten angesprochen, dass eine langfristige Bauruine an einer solch exponierten Stelle für die Innenstadt Neu-Ulms einen unhaltbaren Zustand darstellt“, sagt Insolvenzverwalter Hörmann. Mit der Übernahme durch die Sparkasse Ulm sei nun gesichert, dass dies sich in absehbarer Zeit ändern wird. Drei Monate möchte sichdie Sparkasse zum Zeit nehmen, sämtliche Optionen zu prüfen. Dazu gehört ein kompletter Abriss der Ruine mit frisch geplantem Neubau genauso wie die Fortsetzung der angefangenen Arbeiten. Mit dem früheren Generalunternehmer sowie dem Architekten wolle die Sparkasse Ulm die Lage erörtern. Ursprünglich wollte Steinle wie berichtet das Gebäude an der Ecke Petrusplatz/Marienstraße, in dem früher das Bettengeschäft Renftle untergebracht war, dem Erdboden gleichmachen und durch einen Neubau ersetzten. Doch dann entschied er sich, das Haus doch nicht komplett abzureißen, was möglicherweise ein Fehler war.

Den Saalbau übernehmen die Käufer der Wohnungen

Die Übernahme des „P3“ durch die Sparkasse hat keine Auswirkungen auf das zweite Großprojekt von Steinle: der Saalbau in Pfuhl. Hier wurdenach Angaben des Insolvenzverwalters bereits eine Einigung mit den Käufern erzielt. Diese werden zu Eigentümern und in Eigenregie die Einheiten des karminroten, unter Denkmalschutz stehende Gebäudes im „Wilhelminischen Stil“ fertigstellen.