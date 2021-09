Staig/Schnürpflingen

vor 48 Min.

Stromausfall in Staig, Achstetten, Schnürpflingen und Laupheim: Das war die Ursache

In mehreren Gemeinden im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach ist der Strom ausgefallen.

Plus In mehreren Gemeinden im Alb-Donau-Kreis sowie im Kreis Biberach ist der Strom ausgefallen. Dem Netzbetreiber ist jetzt auch die Ursache bekannt.

Mehrere Haushalte in mehreren Gemeinden im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach sind am Donnerstagnachmittag für gut anderthalb Stunden ohne Strom gewesen. Betroffen waren nach Angaben eines Sprechers des Netzbetreibers EnBW die Kommunen Achstetten, Hüttisheim, Staig, Schnürpflingen sowie in Laupheim. Auch die Ursache ist inzwischen bekannt.

