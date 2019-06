vor 52 Min.

Strafen für Müllsünder steigen in Ulm deutlich

Wer in Ulm Kippen auf den Boden wirft, muss jetzt mehr als doppelt so viel zahlen wie zuvor. Andere Bußgelder sind noch stärker gestiegen.

Von Sebastian Mayr

Papp- und Plastikbecher liegen auf dem Boden, an Mülleimern befestigte Aschenbecher werden abgetreten. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts und der Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (Ebu) finden regelmäßig Spuren von Müllsündern und Vandalen. Mit höheren Strafen und sichereren Abfalleimern will die Stadt dagegen steuern. Dabei betont Bürgerdienste-Chef Rainer Türke: „Es soll jetzt nicht die große Keule ausgepackt werden.“ Und: „Ulm ist weitgehend sauber und soll weiterhin sauber bleiben.“ Türke hofft, dass der neue Strafenkatalog dabei hilft, das Unrechtsbewusstsein zu schärfen.

Der Leiter der Bürgerdienste beobachtet, dass die Zahl der Papp- und Plastikbecher auf dem Boden zugenommen hat. Folgen der „To-Go-Mentalität“, die auch Oberbürgermeister Gunter Czisch regelmäßig anprangert. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Filialisten in der Innenstadt angesiedelt, die unter anderem Kaffee zum Mitnehmen verkaufen. Was auch zugenommen hat, sind Fälle von falschen Abfällen in Säcken und Tonnen. Das habe zwar noch keine katastrophalen Ausmaße angenommen, begegnen wolle die Stadt den Verstößen dennoch. Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, Bußgelder für Müllverstöße anzuheben. „Da sind wir mitgegangen“, berichtet Türke. Die Stadt hat eine neue Bußgeld-Tabelle ausgearbeitet, die in vielen Fällen Spielraum lässt. Denn die Zahlungen sollen sich immer am Einzelfall orientieren: Wird die Umwelt beeinträchtigt? Ist der Übeltäter schon einmal aufgefallen? Zeigt er sich einsichtig oder nicht? Hat er vorsätzlich gehandelt – womöglich, um Müllgebühren zu sparen? Die Spanne ist in vielen Fällen groß. Wer Sperrmüll falsch entsorgt, verbrennt oder vergräbt, zahlt mindestens 100 und höchstens 2500 Euro. Wer scharfkantige oder ätzende Gegenstände falsch entsorgt, muss dafür zwischen 100 und 800 Euro leisten.

Stadt Ulm tauscht auch viele Mülleimer aus

Die neuen Buß- und Verwarnungsgelder gelten seit Anfang Mai. Die Mitarbeiter der Bürgerdienste gehen Türke zufolge seit rund drei Wochen verstärkt auf Kontrollen, sollen aber zunächst das Gespräch suchen und für Verständnis und ein stärkeres Bewusstsein werben. Auswertungen der neuen Schwerpunktkontrollen gibt es noch nicht.

Der Katalog sieht nicht nur Strafen und Verwarnungen für Müllsünder vor, sondern auch für Wildpinkler. Wenn sie erwischt werden, müssen sie je nach Örtlichkeit zwischen 50 und 200 Euro bezahlen. Einfach gesagt: Wer sich an einem Gebäude erleichtert, wird härter bestraft als jemand, der gegen einen Baum uriniert. „Wenn jemand ans Münster pinkelt, gehen wir an die Höchstgrenze“, sagt Rainer Türke. Häufig komme das aber nicht vor. Bei Veranstaltungen habe der Sicherheitsdienst ein besonderes Augenmerk darauf – wenn das Gebäude nicht gleich vorsichtshalber durch einen Zaun geschützt werde. Häufigstes Ziel von Wildpinklern in der Innenstadt ist nach Angaben des Bürgerdienste-Leiters ein anderes: Der Neue Bau, in dem das Polizeipräsidium untergebracht ist.

Bei den runden Mülleimern in der Hirschstraße sind die Ascher inzwischen oben statt an der Seite angebracht. So können sie leichter geleert und schwieriger weggetreten werden. Das nämlich sei immer wieder vorgekommen, berichtet Florentin Heese, der zuständige Abteilungsleiter Fuhrpark und Betriebe bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm (Ebu). Die alten Drahtpapierkörbe in der Innenstadt sind wohl bald Geschichte. Nach und nach tauschen die Ebu alle aus. Komplett einheitlich wird das Bild aber nicht. Die runden Eimer in der Hirschstraße bleiben, an vielen anderen Orten stehen achteckige Behälter – und das in unterschiedlichen Größen. „Die alten Drahtpapierkörbe sind nicht mehr standesgemäß und einfach schwerer zu leeren“, sagt Alfons Zoller, stellvertretender Ebu-Betriebsleiter zur Umstellung. Immer, wenn ein alter Eimer kaputt gehe, soll er ersetzt werden. Man wolle aber nicht alle Drahtkörbe sofort abschrauben und austauschen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, die Ebu würden einige Behälter entfernen, um Bürger zu erziehen, die ihren Hausmüll in öffentlichen Abfalleimern entsorgen. Doch das weist Zoller zurück: „Da würden wir ja alle bestrafen, die sich ordnungsgemäß verhalten“, sagt er.

