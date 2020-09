vor 49 Min.

Straßenbahn-Unfall am Ehinger Tor löst Großstörung im Nahverkehr in Ulm aus

Nach einem Unfall am Ehinger Tor, Ecke Schillerstraße kommt es zu großen Beeinträchtigungen im Nahverkehr in Ulm.

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen am Ehinger Tor in Ulm eine Straßenbahn. Nach dem Unfall kommt zu einer Großstörung im Nahverkehr.

Nach Unfall mit einer Straßenbahn am Ehinger Tor in Ulm mussten sich Pendler gedulden. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm sprachen zwischenzeitlich einer "Großstörung". Auf den Linien 1 und 2 wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Nach Angaben der Polizei war ein 23 Jahre alter Autofahrer gegen 8.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Neuen Straße in Richtung Ehinger Tor unterwegs und wollte links in die Schillerstraße einbiegen. Dabei habe er offenbar die Straßenbahn übersehen.

Auto nach Unfall mit Straßenbahn in Ulm nicht mehr fahrbereit: 10.000 Euro Schaden

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Jedoch entstand am Auto ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ob und wenn ja, wie hoch der Schaden an der Straßenbahn ist, konnte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion nicht sagen.

Aufgrund des Unfalls war die Strecke der beiden Straßenbahnlinien gesperrt. Es kam es laut SWU zu einer "Großstörung" am Ehinger Tor mit erheblichen Beeinträchtigungen auf den Nahverkehr in Ulm. Auf den Linien 1 und 2 wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. (krom)

