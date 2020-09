vor 33 Min.

Streithähne legen Verkehr in Neu-Ulmer Filchnerstraße für zwei Stunden lahm

In die Filchnerstraße in Neu-Ulm musste die Polizei ausrücken.

Eine verfahrene Situation musste die Polizei in Neu-Ulm schlichten. An einer Engstelle streiten sich gleich mehrere Verkehrsteilnehmer.

Ein Streit unter Verkehrsteilnehmern hat am Dienstagmittag den Verkehr in der Filchnerstraße in Neu-Ulm für etwa zwei Stunden lahmgelegt. Es kam zu wechselseitigen Beleidigungen. Die Neu-Ulmer Polizei musste die verfahrene Situation an der dortige Engstelle schlichten.

Was war passiert? Ein 62-jähriger Lastwagenfahrer wechselte aufgrund eines Hindernisses in der Filchnerstraße auf die Gegenfahrbahn. Ein bevorrechtigter 38-jähriger Verkehrsteilnehmer kam ihm mit seinem Pkw entgegen und bremste in der Engstelle sein Fahrzeug so ab, sodass weder der Lkw noch der Pkw weiterfahren konnten.

Der Pkw-Lenker bestand auf sein Vorrecht und verlangte, dass der Sattel-Lkw zurücksetzt, was jedoch nicht mehr möglich war, da sich zwischenzeitlich weitere Fahrzeuge hinter dem Lkw stauten.

Mehrere beteiligte Fahrzeugführer begannen nun heftig zu streiten. In dessen Verlauf kam es auch zu Beleidigungen.

Nachdem die eingesetzten Beamten die Personalien der Streithähne erhoben hatten, konnten sie etwa zwei Stunden später den Verkehr an dieser Stelle wieder freigeben. (az)

