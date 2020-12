22:19 Uhr

Suchaktion der Polizei in Ulm: Hundeführer findet vermissten Mann

Polizei und Bekannte machten sich Sorgen um die Gesundheit des Vermissten. Am späten Abend dann wurde der Mann gefunden.

Die Polizei hat am Montag einen Mann in Ulm mit einem Großaufgebot gesucht. Er galt seit dem Mittag als vermisst. Am Abend gegen 22 Uhr teilten die Behörden über die sozialen Netzwerke mit: Der Mann wurde von einem Hundeführer der Rettungshundestaffel in einem Wohngebiet angetroffen. Demnach ist der Mann wohlauf.

Aufgrund seines Gesundheitszustands befürchteten Bekannte und die Polizei, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Mit vielen Streifen der Polizei und Polizeihundeführer wurde nach dem Vermissten gesucht. (az)

