Suche nach vermisster 21-Jähriger aus Ulm: "So schlimm war es noch nie"

Plus Die Polizei veröffentlichte ein Foto einer vermissten 21-Jährigen. Von der fehlt nicht zum ersten Mal jede Spur. Ihr Bruder sagt: "So schlimm war es noch nie."

Seit Dienstag wird Celine Chantalle Henriot aus Ulm vermisst. Die Polizei ging am Donnerstag mit einem Foto der jungen Frau an die Öffentlichkeit. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise auf den Aufenthaltsort der 21-Jährigen. Es ist nicht die erste Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau. "So schlimm wie jetzt war es noch nie", sagt ihr Bruder.

