18:21 Uhr

Tatort Donau: Schauspieler Miroslav Nemec liest im Ulmer Zelt

Eine musikalische Lesung mit TV-Kommissar Miroslav Nemec als Sprecher zeigt die unterschiedlichen Facetten des großen europäischen Stroms.

Von Dagmar Hub

Es ist selten, dass man Musiker der Ulmer Philharmoniker im Ulmer Zelt erlebt: Was genau sich hinter dem von Paul Mahr initiierten Abend „Donaukreuzfahrt im Ulmer Zelt“ verbergen würde, war ungewiss. Und schon gar nicht war klar, dass es ein derart runder, geistvoll-heiterer und hochklassiger Abend sein könnte. Zudem war so viel Donau im Zelt in Sichtweite der Donau wohl noch nie: „Der Fluss“ heißt eine Donau-Anthologie, die dem Zelt-Abend zugrunde lag. Herausgegeben wurde das Buch im vergangenen Jahr von der in Rumänien geborenen Tübinger Germanistin Olivia Spiridon und von der Budapester Literaturwissenschaftlerin Edit Király. Beide kamen ins Zelt, zusammen mit dem Tatort-Kommissar und Krimi-Autor Miroslav Nemec und mit Musikern der Ulmer Philharmoniker, die als Donau-Salonorchester mit Musik begeisterten, die entlang der Donau entstand.

Ein hervorragender Vorleser, zwei engagierte Herausgeberinnen und ein Buch, das Neugier pur auf eine Reise entlang des zweitlängsten Stroms Europas macht, dazu Musik von Wien bis zur Donaumündung: Die Ingredienzien dieses Abends konnten besser gewählt kaum sein. Und was für Verflechtungen: Tamas Füsezi, Erster Konzertmeister der Ulmer Philharmoniker und Star dieses Zelt-Salonorchesters, studierte wie auch Miroslav Nemec am Salzburger Mozarteum. Und Füsezi kennt die Donau wie wenige: Vor zwei Jahren erfüllte er sich seinen Lebenstraum und fuhr mit dem Kajak in acht Wochen auf der Donau von Ulm bis zum Schwarzen Meer.

Tatort-Kommissar Miroslav Nemec tritt in Ulm auf

Olivia Spiridon erklärte, wie es – zwischen Tübingen und Budapest – zur Anthologie kam, die in 23 Kapiteln Themen und Orte bündelt und aus unterschiedlichen Blickwinkeln widerspiegelt. Die meist kurzen Texte renommierter Schriftsteller aus den Ländern entlang der Donau schildern eine Farbigkeit, die staunen lässt – zumal die Lebendigkeit der Sprache Freude macht.

Die Donau erscheint als selbst politisch neutrale Wasserader, die in allen politischen Wechseln und Umstürzen fließt, die auch die einstigen Imperien Österreich-Ungarn und Osmanisches Reich durchfloss, die stets auch Flucht- und Expansionsweg war.

Die von Miroslav Nemec vorgetragenen Texte erzählen auf eindringliche Weise von Orten, Begegnungen und Momenten, von Glück und Verlust, von Alltag, Genuss und Niederlage. Von der versunkenen Donauinsel Ada Kaleh (was auf Türkisch „Inselfestung“ bedeutet), auch Neu-Orschowa genannt, die 1971 mit der darauf befindlichen Ortschaft in Folge des Baus eines Wasserkraftwerkes in der Donau versank – samt Rosenzucht und Romantik, die die Insel für die Menschen bedeutet hatte. Der vielleicht schönste Text, den Miroslav Nemec las und über den Besucher noch nach Ende der Veranstaltung sprachen, ist jener, über das an einem Septembertag am Donauufer zubereitende und mit Weißwein und Maulbeerschnaps zu genießende Fisch Paprikasch – man meinte, Nemec zuhörend, die Menschen am Flussufer um einen Kupferkessel herum zu sehen und die Düfte wahrzunehmen, so lebendig gelang die Schilderung.

Auch interessant: 100 Jahre Feuerwehrgeschichte waren in Neu-Ulm zu bestaunen.

Eine gute Idee war es, den zweistündigen Abend ohne Pause durchlaufen zu lassen – eine Unterbrechung hätte die Atmosphäre gestört, in der zwischen den Texten und Gesprächen großartig ausgewählte Musik wichtiger Komponisten verschiedener Epochen aus den Donauanrainerstaaten erklang. Nach Walzer und Czardas und anderen Werken gab es eine heitere Zugabe: Für Johann Strauss´ schnelle Polka „Auf der Jagd“ hatte der Tatort-Kommissar Miroslav Nemec eine Pistole dabei, mit der er an den entsprechenden Stellen der Jagdpolka hätte schießen sollen. Zwar fielen die erbeuteten Stofftiere zu Boden, doch die Pistole knallte nicht – und der Kommissar entschloss sich zum Amüsement des Publikums, an den entsprechenden Stellen der Musik einfach „Peng!“ zu rufen – was ihm (fast immer) gelang.