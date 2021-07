Michael Geyer zeigt seine Cartoons in der Thalfinger Galerie auf der Insel

Plus Eine ganze Reihe malerischer Absurditäten hat Michael Geyer mit Stift oder Pinsel aufs Papier gebracht. Seine Bilder sind jetzt in Thalfingen zu sehen.

Etwas unscheinbar wirkt das alte Bauernhaus auf der Thalfinger Insel. Bisweilen mausert sich das Anwesen in der Ortsmitte zum künstlerischen Schmuckkästchen. Michael Geyer stellt hier noch bis zum 27. Juli seine Cartoons aus und präsentiert den Besuchern dabei den "gepflügten Acker seiner Gedankenwelt", wie er seine Ausstellung unter dem Titel "Normal - Absurd" beschreibt.