vor 51 Min.

Thalfinger Straße teilweise gesperrt

Verkehr in Oberelchingen wird ab Mittwoch umgeleitet

Ab Mittwoch, 22. April, bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April, wird die Thalfinger Straße im Gemeindeteil Oberelchingen im Kreuzungsbereich des Pappelweges für den Verkehr, aufgrund einer Kanalherstellung, voll gesperrt. Der Anliegerverkehr ist frei. Die Umleitung erfolgt örtlich über den Kürzlengraben, den Wacholderweg und den Rosenweg. Der Fußgängerverkehr ist frei. Da im gesperrten Abschnitt verstärkter Baustellenverkehr stattfindet, müssen Radfahrer absteigen und den Gehweg benutzen.

Der Linienbusverkehr an der Bushaltestelle „Thalfinger Straße“ wird weiterhin nach Fahrplan angefahren. Die Busse in Richtung Ulm werden ebenfalls die südliche Bushaltestelle (Richtung Langenau) nutzen. Die Umleitung des Linienverkehrs erfolgt über den Kürzlengraben, den Erlenweg und Am Bildstöckle. Das teilte die Gemeinde Elchingen mit. (az)

