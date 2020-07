16:00 Uhr

Trio hebt sechs Gullydeckel von der Straße

Ein Zeuge beobachtet den Vorfall in Ulm. Die Polizei findet die Verdächtigen schnell - auch wegen ihre schmutzigen Hände.

Am Donnerstag soll ein Trio in Ulm mehrere Gullydeckel von der Straße gehoben haben. Das beobachtete ein Zeuge nach Angaben der Polizei um kurz vor 4 Uhr im Bereich der Salzstadelgasse. Er wählte den Notruf. Eine Polizeistreife rückte an und entdeckte insgesamt sechs Gullydeckeln, die entfernt worden waren.

In der Nähe trafen die Beamten auf eine 17-jährige Frau und zwei 20 und 22 Jahre alte Männer. Das Trio sah aus wie vom Zeugen beschrieben und hatte verschmutzte Hände. Die Polizei ermittelt gegen die drei. (az)

