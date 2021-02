12:51 Uhr

Trotz Corona-Pandemie: "Ulmer Zelt" rechnet fest mit dem Sommer 2021

Die Organisatoren bauen darauf, dass das "Ulmer Zelt" stattfinden wird - in welcher Form, bleibt unklar. Denkbar sei ein Programm mit nationalen Künstlern.

Von Veronika Lintner

Ein Lebenszeichen vom Ulmer Zelt: Die Organisatoren des Traditions-Festivals in der Friedrichsau äußern sich zum Stand ihrer Planungen, für den Sommer 2021. In einer Mitteilung heißt es: "Momentan bereiten unsere Arbeitsgruppen ihre Konzepte für die Zelt-Spielzeit 21 vor. Auf jeden Fall wollen wir in diesem Jahr das Ulmer Zelt stattfinden lassen! Ein Jahr ohne Ulmer Zelt ist genug."

Fällt das Ulmer Zelt auch 2021 aus? Bis Ende April wir entschieden

Im vergangenen Jahr war das Fest aufgrund der Pandemie noch ausgefallen. Die Festival-Ausgabe 2021 soll, so der Plan, vom 19. Mai bis zum 3. Juni stattfinden. "Allerdings kann noch nicht festgelegt werden, in welchem Umfang es dieses Jahr möglich sein wird. Wir werden kurzfristig reagieren müssen", erklären die hauptamtlichen Organisatoren.

Im Vorfeld werde man "alle Vorsichtsmaßnahmen" in die Wege leiten, um Besuchern und Besucherinnen "ein schönes und vor allem sicheres Festival" zu ermöglichen. Normalerweise beginnen Ende April die Aufbauarbeiten in der Friedrichsau - "spätestens dann muss entschieden werden, in welchem Umfang und in welchem Rahmen das Ulmer Zelt stattfinden wird", heißt es in der Mitteilung.

Das Ulmer Zelt baut 2021, wegen Corona, auf ein nationales Programm

Absehbar sei, dass Auftritte von Künstlern aus dem Ausland aufgrund der andauernden Reisebeschränkungen nur schwer vorstellbar seien. "Gerade Gruppen oder Einzelkünstler, die auf Deutschland- oder Europatournee sind, sagen meist ihre gesamte Tour ab. Wahrscheinlicher ist daher ein überwiegend nationales Programm", erklärt Pressesprecher Adrian Büsselmann. Zu den internationalen Künstlern, die - unter Vorbehalt - aktuell angekündigt sind, zählt unter anderem die irische Songwriterin Wallis Bird.

Dennoch zeigen sich die Organisatoren optimistisch, dass die 34. Spielzeit, mit Musik, Comedy und Familienprogramm, stattfinden können wird. Dabei baut das Festival auf die Förderung durch die Stadt Ulm und das Land Baden-Württemberg, und auf die Unterstützung durch den Förderverein des Zelts.

