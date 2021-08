Ulm

13:54 Uhr

45-Jähriger gesteht in Prozess um hundertfachen Kindesmissbrauch teilweise

Plus Mehr als 400-mal soll ein Mann aus Ulm Mädchen sexuell missbraucht haben. Zum Prozessauftakt gibt es ein Geständnis, aber viele Fragen bleiben vor Gericht offen.

Von Veronika Lintner

Immer wieder, mehr als 400-mal. So oft soll der Angeklagte junge Mädchen sexuell missbraucht haben. Die Kinder – darunter seine Halbschwester – übernachteten bei ihm in seiner Ulmer Wohnung. Er gab ihnen Alkohol und rückte ihnen mutmaßlich zu nahe. Er badete und trocknete die nackten Mädchen, cremte sie ein, berührte sie an intimsten Stellen – und laut Anklage drang er mit Fingern in sie ein.

