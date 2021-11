Ulm

vor 37 Min.

60 Jahre nach dem Anwerbeabkommen: Theater Ulüm gestaltet einen Festakt

Plus Deutschland schloss vor 60 Jahren ein Anwerbeabkommen mit der Türkei. Das Ulmer Theater Ulüm erinnert an diese deutsch-türkische Migrationsgeschichte.

Ende Oktober jährte sich der Abschluss des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei zum 60. Mal. Basierend auf diesem Abkommen bewarben sich mehr als zweieinhalb Millionen Menschen aus der Türkei um eine Arbeitserlaubnis in Deutschland. Fast alle, die angenommen wurden, kamen ohne Deutschkenntnisse - Menschen unterschiedlicher Ethnien und Religionen. Ein Festakt im Ulmer Theater Ulüm mit Zeitzeugen erinnert am Sonntag, 14. November, 16 Uhr, an den Abschluss dieses Abkommens und an die Menschen, die sich auf den Weg machten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen