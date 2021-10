Ulm

06:30 Uhr

Achtung, Umleitung: Ulmer Tunnel ist in den Ferien nachts gesperrt

Der Ulmer Westringtunnel muss regelmäßig für Wartungsarbeiten gesperrt werden, so auch in den Herbstferien 2021.

Im Westringtunnel an der B10 in Ulm stehen Wartungsarbeiten an. Deshalb wird er ab 2. November nachts gesperrt. Das müssen Autofahrer beachten.

In den Herbstferien finden nach Angaben der Stadt Ulm wieder die regelmäßigen und üblichen Wartungsarbeiten im Westringtunnel statt. Von Dienstagabend, 2. November, bis Freitagmorgen, 5. November, wird der B10-Tunnel dafür in beiden Fahrtrichtungen jeweils nachts zwischen 21 und 5 Uhr vollständig gesperrt. Oberirdische Umleitungen für diese Zeiten sind eingerichtet. (AZ)

