Chef-Wechsel: Bwk Ulm bekommt neuen obersten Notfallmediziner

Plus Professor Matthias Helm hat im Bwk Ulm viele Leben gerettet und sich weit über Deutschland hinaus einen Ruf erarbeitet. Welche Erfahrung sein Nachfolger mitbringt.

Martin Kulla wird zum 1. Oktober neuer Klinischer Direktor der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (Bwk), sein Vorgänger Matthias Helm geht in den Ruhestand.