Ulm

vor 50 Min.

Coffreez-Bar öffnet: Café in den Sedelhöfen in Ulm verzichtet auf Plastik

Ein neues Café in der Passage der Sedelhöfe: Das Coffreeze öffnet am Samstag, 3. Juli, seine Tore.

Plus Kaffee, Schokolade und Crêpes gibt es ab kommender Woche vermehrt in den Sedelhöfen. Auf Plastik will der Filialist komplett verzichten.

Von Oliver Helmstädter

Das gastronomische Angebot in den Ulmer Sedelhöfen bekommt Zuwachs. Nachdem bereits der türkische Filialist Cig-Cöftem in der Passage vegane Snacks verkauft, sich der Döner-Spieß bei Mutfak längst dreht und auch der Bäcker Emil Reimann kein Neuer mehr ist, kommt ein Café hinzu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen