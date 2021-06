Das Ulmer Roxy öffnet seinen Soundgarten - mit viel Musik im Juli

Start in den Sommer: Das Ulmer Roxy eröffnet am 9. Juni seinen Biergarten. Welche Corona-Regeln gelten - und welche Künstler das Programm verspricht.

Startschuss für die Sommersaison - mit Biergartengefühlen und viel Musik: Das Kulturzentrum Roxy in Ulm öffnet ab dem morgigen Mittwoch, 9. Juni, seinen Soundgarten. Die Inzidenz-Werte seien auch in Ulm soweit gesunken, dass der Biergarten neben den Roxy-Hallen geöffnet und besucht werden könne, heißt es in einer Mitteilung. Ab Juli ist sogar ein Open-Air-Konzertprogramm geplant - mit Größen wie Andreas Kümmert, "Georg auf Lieder", Rikas, Dota, Antiheld und die Ulmer Kult-Rocker von "Die Happy".

Von Andreas Kümmert bis "Die Happy" - das bringt der Roxy Soundgarten

Schon 2020 bot das Roxy in seinem Hinterhof den Künstlern eine Bühne - und den Gästen Musik, Gastro und lauschige Atmosphäre. Geöffnet ist der Soundgarten 2021 nun von Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr. Nach derzeitigem Verordnungsstand muss der Biergarten bei den Kulturhallen um 21 Uhr schließen.

Bei weiteren Öffnungsschritten könne die Frist bis 22 Uhr verlängert werden, erklärt das Roxy-Team. Bei unklarer Wetterlage informiere das Roxy auf seinen Social-Media-Kanälen.

Roxy Soundgarten 2021 - so können Sie mit dabei sein

Aktuell ist für den Besuch des Soundgartens ein tagesaktueller negativer Antigen- oder PCR-Test, ein Nachweis über einen vollständigen Impfabschluss vor mehr als 14 Tagen oder ein Genesenen-Nachweis erforderlich. Dieser entfalle bei einem stabilen Inzidenzwert unter 35, erklärt das Roxy-Team. Wie im vergangenen Jahr werden die Gäste des Soundgartens an Tischen bedient.

Pro Tisch sind - nach aktuellem Stand der Regeln - zwei Haushalte mit maximal fünf Personen erlaubt. Alle Regeln und ein Überblick über das ganze musikalische Programm finden sich auf der Roxy-Website unter www.roxy.ulm.de. (AZ)

