Ulm

12:00 Uhr

Debatte um Wahlverluste: Theo Waigel kontert Vorwürfe der Jungen Union

Neu-Ulms JU-Kreischef Julius Röth hat den CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel kritisiert. Der kontert und bietet eine Diskussion an.

Der CSU-Ehrenvorsitzende bietet Neu-Ulms JU-Kreischef ein Gespräch an – und wirft der Parteijugend "Altherrensemantik" vor.

Von Sebastian Mayr

Der CSU-Ehrenvorsitzende hat auf die Vorwürfe von Neu-Ulms JU-Kreischef Julius Röth geantwortet. Röth hatte in einer Stellungnahme Kritik Waigels an der Jungen Union zurückgewiesen und Fehler der Älteren in der CSU aufgezählt. Waigel reagiert nun mit einem verhaltenen Lob, weiterer Kritik – und einem Angebot.

