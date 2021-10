Die lustigen Leiden eines Lehrerkindes: Comedian Bastian Bielendorfer im Roxy

Plus Humor ohne Häme und Hass, damit überzeugt Bastian Bielendorfer im Ulmer Roxy. Er scherzt über sein Leben als Lehrersohn - und bezieht politisch Stellung.

Als Sohn eines Lehrer-Ehepaars hatte Sebastian Bielendorfer keine einfache Kindheit in Bielefeld. Der heute 37-Jährige hat jedoch das Beste daraus gemacht: Als äußerst erfolgreicher Comedian, TV-Gast und Buchautor tourt er seit etwa zehn Jahren durch das Land. Mit Titeln wie "Lehrerkind - Lebenslänglich Pausenhof" oder "Das Leben ist kein Pausenhof" hat sich Bielendorfer dauerhaft in den Bestsellerlisten festgesetzt. 2019 erhielt der Komiker den Deutschen Comedypreis für das beste TV-Soloprogramm. Mit seinem aktuellen Programm "Lustig aber wahr", das er jüngst im Ulmer Roxy vor rund 200 Besuchern präsentierte, braucht er jedoch keine Pointenschreiber.