Echte Feuerwehrhunde zeigen in Ulm ihr Können

Im Kino sind Comic-Hunde auf Mission, vor dem Ulmer Xinedome geben echte Rettungshunde Kostproben ihres Könnens. Was dort wann zu bestaunen ist.

"Paw Patrol: The Movie" kommt ins Kino – und die Ulmer Feuerwehrhunde sind dabei. Passend zu den heldenhaften Hunden auf der Leinwand präsentiert die Rettungshundestaffel Ulm zusammen mit dem Xinedome, dem BRH Bundesverband Rettungshunde und Paramount Pictures im Anschluss an die Kinovorstellungen jeweils ab etwa 15.30 Uhr echte tierische Helden live und in Farbe.

Bei der Preview am Sonntag, 15. August, waren die Vierbeiner zum ersten Mal zu bestaunen: Vor allem Familien mit Kindern waren gekommen. Wer zu den beiden weiteren Vorführungen am Donnerstag, 19. August, und am Sonntag, 22. August, kommt, wird aber nicht das Gleiche zu sehen bekommen. Das Programm werde immer leicht unterschiedlich, aber immer spektakulär sein, versprechen die Verantwortlichen der BRH-Rettungshundestaffel Ulm.

Rettungshundestaffel Ulm mit Aufführungen vor dem Xinedome

Am vergangenen Sonntag haben die Fachleute von der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ulm zwei Rettungshundeteams an der Xinedome-Fassade zur Straße "Am Lederhof" hin abgeseilt. Außerdem war zu sehen, wie echte Feuerwehrhunde für ihre Hundeführer sogar durch richtige Flammen gehen und wie die Vierbeiner vermisste Menschen aus höchster Not retten. Im Anschluss gab es Rettungshunde-Autogrammkarten, Gelegenheit für Fotos und reichlich Streichel-Möglichkeit.

An den beiden Folgevorführungen am Donnerstag und Sonntag werden die Hunde die ausgefahrene Drehleiter der Ulmer Feuerwehr hinauflaufen. Beginn ist auch dann jeweils um etwa 15.30 Uhr. (AZ)

