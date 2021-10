Ein neuer Zugang zum Ulmer Hauptbahnhof soll schon nächstes Jahr kommen

Plus Die Debatte über einen südlichen Zugang zum Ulmer Hauptbahnhof kommt voran. Die Bahn will den Bau bis 2022 umsetzen, der vor allem Pendler aus Bayern freuen wird.

Ein neuer Zugang zum Ulmer Hauptbahnhof wird immer wahrscheinlicher: Ein Weg zwischen Busbahnhof und dem Steg direkt zu den Gleisen war Gegenstand eines Treffens der Bahn mit Politikern aus der Region. Verkehrsministerium, Stadt Ulm und Landtagsabgeordnete von Grünen und SPD. Vereinbart wurde laut einer Mitteilung des Landesverkehrsministeriums, dass die Stadt Ulm die Deutsche Bahn mit einer "vereinfachten Vorentwurfsplanung" beauftragen wird. Martin Rivoir, der SPD-Landtagsabgeordnete, Stadtrat und steter Stachel im Fleisch der Bahn, geht davon aus, dass der Zugang schon nächstes Jahr kommen könnte.