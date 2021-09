Ulm/Elchingen

vor 56 Min.

Bosch Rexroth: In Ulm hat die Zukunft der Fabriken bereits begonnen

Plus Dass eine Firma wie Bosch Rexroth derzeit Millionen investiert, ist ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn dies in Ulm - abseits der Zentrale - passiert.

Von Oliver Helmstädter

Wer eine mögliche Zukunft der industriellen Produktion erleben will, der sollte das Kunden- und Innovationszentrum auf dem Eselsberg in Ulm besuchen. Allein der superscharfe ("4-K") Bildschirm in der "Fabrik der Zukunft" der Firma Bosch Rexroth ist 15 Meter lang und vier Meter hoch. Darauf ist dann die digitale Erweiterung der Show-Fabrik zu sehen, die vor der LED-Wand ganz in echt funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen